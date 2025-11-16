- Büyüme
İşlemler:
428
Kârla kapanan işlemler:
237 (55.37%)
Zararla kapanan işlemler:
191 (44.63%)
En iyi işlem:
148.64 UST
En kötü işlem:
-78.88 UST
Brüt kâr:
3 704.84 UST (176 161 pips)
Brüt zarar:
-3 228.26 UST (124 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (225.48 UST)
Maksimum ardışık kâr:
250.06 UST (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
310
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
354 (82.71%)
Satış işlemleri:
74 (17.29%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
1.11 UST
Ortalama kâr:
15.63 UST
Ortalama zarar:
-16.90 UST
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-176.06 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-351.84 UST (6)
Aylık büyüme:
23.83%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
682.66 UST
Maksimum:
682.66 UST (34.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.12% (682.42 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|428
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|477
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|52K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +148.64 UST
En kötü işlem: -79 UST
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +225.48 UST
Maksimum ardışık zarar: -176.06 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
