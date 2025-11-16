SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / C2FA Agressivo 2k
Luis Fernando Campos Machado

C2FA Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 720
Transacciones Rentables:
1 502 (55.22%)
Transacciones Irrentables:
1 218 (44.78%)
Mejor transacción:
148.64 UST
Peor transacción:
-192.40 UST
Beneficio Bruto:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (204.96 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
275.20 UST (17)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
82.91%
Carga máxima del depósito:
29.24%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
215
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.33
Transacciones Largas:
2 146 (78.90%)
Transacciones Cortas:
574 (21.10%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.29 UST
Beneficio medio:
11.43 UST
Pérdidas medias:
-14.74 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-258.29 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-351.84 UST (6)
Crecimiento al mes:
23.09%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 462.01 UST
Máxima:
2 400.99 UST (81.69%)
Reducción relativa:
De balance:
81.70% (2 397.05 UST)
De fondos:
48.89% (914.14 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 2720
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ -794
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +148.64 UST
Peor transacción: -192 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +204.96 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -258.29 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 07:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 06:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 04:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 03:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 01:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 01:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 16:29
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Copiar

