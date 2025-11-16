SignaleKategorien
Luis Fernando Campos Machado

C2FA Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 720
Gewinntrades:
1 502 (55.22%)
Verlusttrades:
1 218 (44.78%)
Bester Trade:
148.64 UST
Schlechtester Trade:
-192.40 UST
Bruttoprofit:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
Bruttoverlust:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (204.96 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
275.20 UST (17)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
82.91%
Max deposit load:
29.24%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
224
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
2 146 (78.90%)
Short-Positionen:
574 (21.10%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.29 UST
Durchschnittlicher Profit:
11.43 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-14.74 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-258.29 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-351.84 UST (6)
Wachstum pro Monat :
23.09%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 462.01 UST
Maximaler:
2 400.99 UST (81.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.70% (2 397.05 UST)
Kapital:
48.89% (914.14 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 2720
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ -794
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +148.64 UST
Schlechtester Trade: -192 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +204.96 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -258.29 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 07:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 06:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 04:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 03:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 01:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 01:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 16:29
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
