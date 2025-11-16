シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / C2FA Agressivo 2k
Luis Fernando Campos Machado

C2FA Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 720
利益トレード:
1 502 (55.22%)
損失トレード:
1 218 (44.78%)
ベストトレード:
148.64 UST
最悪のトレード:
-192.40 UST
総利益:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
総損失:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
最大連続の勝ち:
26 (204.96 UST)
最大連続利益:
275.20 UST (17)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
82.91%
最大入金額:
29.24%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
224
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
2 146 (78.90%)
短いトレード:
574 (21.10%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.29 UST
平均利益:
11.43 UST
平均損失:
-14.74 UST
最大連続の負け:
20 (-258.29 UST)
最大連続損失:
-351.84 UST (6)
月間成長:
23.09%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 462.01 UST
最大の:
2 400.99 UST (81.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.70% (2 397.05 UST)
エクイティによる:
48.89% (914.14 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 2720
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ -794
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +148.64 UST
最悪のトレード: -192 UST
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +204.96 UST
最大連続損失: -258.29 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
