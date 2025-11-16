- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 720
利益トレード:
1 502 (55.22%)
損失トレード:
1 218 (44.78%)
ベストトレード:
148.64 UST
最悪のトレード:
-192.40 UST
総利益:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
総損失:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
最大連続の勝ち:
26 (204.96 UST)
最大連続利益:
275.20 UST (17)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
82.91%
最大入金額:
29.24%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
224
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
2 146 (78.90%)
短いトレード:
574 (21.10%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.29 UST
平均利益:
11.43 UST
平均損失:
-14.74 UST
最大連続の負け:
20 (-258.29 UST)
最大連続損失:
-351.84 UST (6)
月間成長:
23.09%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 462.01 UST
最大の:
2 400.99 UST (81.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.70% (2 397.05 UST)
エクイティによる:
48.89% (914.14 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2720
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|-794
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.64 UST
最悪のトレード: -192 UST
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +204.96 UST
最大連続損失: -258.29 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
-57%
0
0
USD
USD
1.8K
UST
UST
10
99%
2 720
55%
83%
0.95
-0.29
UST
UST
82%
1:500