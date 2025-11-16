- 자본
- 축소
트레이드:
2 720
이익 거래:
1 502 (55.22%)
손실 거래:
1 218 (44.78%)
최고의 거래:
148.64 UST
최악의 거래:
-192.40 UST
총 수익:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
총 손실:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
연속 최대 이익:
26 (204.96 UST)
연속 최대 이익:
275.20 UST (17)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
82.91%
최대 입금량:
29.24%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
215
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.33
롱(주식매수):
2 146 (78.90%)
숏(주식차입매도):
574 (21.10%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.29 UST
평균 이익:
11.43 UST
평균 손실:
-14.74 UST
연속 최대 손실:
20 (-258.29 UST)
연속 최대 손실:
-351.84 UST (6)
월별 성장률:
23.09%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 462.01 UST
최대한의:
2 400.99 UST (81.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.70% (2 397.05 UST)
자본금별:
48.89% (914.14 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2720
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|-794
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +148.64 UST
최악의 거래: -192 UST
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +204.96 UST
연속 최대 손실: -258.29 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
-57%
0
0
USD
USD
1.8K
UST
UST
10
99%
2 720
55%
83%
0.95
-0.29
UST
UST
82%
1:500