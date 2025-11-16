- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
428
Profit Trade:
237 (55.37%)
Loss Trade:
191 (44.63%)
Best Trade:
148.64 UST
Worst Trade:
-78.88 UST
Profitto lordo:
3 704.84 UST (176 161 pips)
Perdita lorda:
-3 228.26 UST (124 475 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (225.48 UST)
Massimo profitto consecutivo:
250.06 UST (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
310
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
354 (82.71%)
Short Trade:
74 (17.29%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
1.11 UST
Profitto medio:
15.63 UST
Perdita media:
-16.90 UST
Massime perdite consecutive:
12 (-176.06 UST)
Massima perdita consecutiva:
-351.84 UST (6)
Crescita mensile:
23.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
682.66 UST
Massimale:
682.66 UST (34.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.12% (682.42 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|428
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|477
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|52K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.64 UST
Worst Trade: -79 UST
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +225.48 UST
Massima perdita consecutiva: -176.06 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni