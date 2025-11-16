- Crescimento
Negociações:
2 720
Negociações com lucro:
1 502 (55.22%)
Negociações com perda:
1 218 (44.78%)
Melhor negociação:
148.64 UST
Pior negociação:
-192.40 UST
Lucro bruto:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
Perda bruta:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (204.96 UST)
Máximo lucro consecutivo:
275.20 UST (17)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
82.91%
Depósito máximo carregado:
29.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
224
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
2 146 (78.90%)
Negociações curtas:
574 (21.10%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.29 UST
Lucro médio:
11.43 UST
Perda média:
-14.74 UST
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-258.29 UST)
Máxima perda consecutiva:
-351.84 UST (6)
Crescimento mensal:
23.09%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 462.01 UST
Máximo:
2 400.99 UST (81.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.70% (2 397.05 UST)
Pelo Capital Líquido:
48.89% (914.14 UST)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD+
2720
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD+
-794
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD+
13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
-57%
0
0
USD
USD
1.8K
UST
UST
10
99%
2 720
55%
83%
0.95
-0.29
UST
UST
82%
1:500