- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 720
Прибыльных трейдов:
1 502 (55.22%)
Убыточных трейдов:
1 218 (44.78%)
Лучший трейд:
148.64 UST
Худший трейд:
-192.40 UST
Общая прибыль:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
Общий убыток:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (204.96 UST)
Макс. прибыль в серии:
275.20 UST (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
82.91%
Макс. загрузка депозита:
29.24%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
215
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
2 146 (78.90%)
Коротких трейдов:
574 (21.10%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.29 UST
Средняя прибыль:
11.43 UST
Средний убыток:
-14.74 UST
Макс. серия проигрышей:
20 (-258.29 UST)
Макс. убыток в серии:
-351.84 UST (6)
Прирост в месяц:
23.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 462.01 UST
Максимальная:
2 400.99 UST (81.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.70% (2 397.05 UST)
По эквити:
48.89% (914.14 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2720
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-794
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|13K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
