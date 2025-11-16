СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / C2FA Agressivo 2k
Luis Fernando Campos Machado

C2FA Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 720
Прибыльных трейдов:
1 502 (55.22%)
Убыточных трейдов:
1 218 (44.78%)
Лучший трейд:
148.64 UST
Худший трейд:
-192.40 UST
Общая прибыль:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
Общий убыток:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (204.96 UST)
Макс. прибыль в серии:
275.20 UST (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
82.91%
Макс. загрузка депозита:
29.24%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
215
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
2 146 (78.90%)
Коротких трейдов:
574 (21.10%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.29 UST
Средняя прибыль:
11.43 UST
Средний убыток:
-14.74 UST
Макс. серия проигрышей:
20 (-258.29 UST)
Макс. убыток в серии:
-351.84 UST (6)
Прирост в месяц:
23.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 462.01 UST
Максимальная:
2 400.99 UST (81.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.70% (2 397.05 UST)
По эквити:
48.89% (914.14 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 2720
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -794
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.64 UST
Худший трейд: -192 UST
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +204.96 UST
Макс. убыток в серии: -258.29 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 07:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 06:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 04:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 03:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 01:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 01:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 16:29
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
