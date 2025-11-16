- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 720
盈利交易:
1 502 (55.22%)
亏损交易:
1 218 (44.78%)
最好交易:
148.64 UST
最差交易:
-192.40 UST
毛利:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
毛利亏损:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
最大连续赢利:
26 (204.96 UST)
最大连续盈利:
275.20 UST (17)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
82.91%
最大入金加载:
29.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
224
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.33
长期交易:
2 146 (78.90%)
短期交易:
574 (21.10%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.29 UST
平均利润:
11.43 UST
平均损失:
-14.74 UST
最大连续失误:
20 (-258.29 UST)
最大连续亏损:
-351.84 UST (6)
每月增长:
23.09%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 462.01 UST
最大值:
2 400.99 UST (81.69%)
相对跌幅:
结余:
81.70% (2 397.05 UST)
净值:
48.89% (914.14 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2720
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-794
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
-57%
0
0
USD
USD
1.8K
UST
UST
10
99%
2 720
55%
83%
0.95
-0.29
UST
UST
82%
1:500