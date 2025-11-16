信号部分
信号 / MetaTrader 5 / C2FA Agressivo 2k
Luis Fernando Campos Machado

C2FA Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0条评论
10
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 720
盈利交易:
1 502 (55.22%)
亏损交易:
1 218 (44.78%)
最好交易:
148.64 UST
最差交易:
-192.40 UST
毛利:
17 163.60 UST (1 148 174 pips)
毛利亏损:
-17 957.52 UST (1 134 748 pips)
最大连续赢利:
26 (204.96 UST)
最大连续盈利:
275.20 UST (17)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
82.91%
最大入金加载:
29.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
224
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.33
长期交易:
2 146 (78.90%)
短期交易:
574 (21.10%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.29 UST
平均利润:
11.43 UST
平均损失:
-14.74 UST
最大连续失误:
20 (-258.29 UST)
最大连续亏损:
-351.84 UST (6)
每月增长:
23.09%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 462.01 UST
最大值:
2 400.99 UST (81.69%)
相对跌幅:
结余:
81.70% (2 397.05 UST)
净值:
48.89% (914.14 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 2720
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -794
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +148.64 UST
最差交易: -192 UST
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +204.96 UST
最大连续亏损: -258.29 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 07:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 06:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 04:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 03:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 01:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 01:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 16:29
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
C2FA Agressivo 2k
每月3000 USD
-57%
0
0
USD
1.8K
UST
10
99%
2 720
55%
83%
0.95
-0.29
UST
82%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载