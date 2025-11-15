- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
36 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (30.77%)
En iyi işlem:
19.40 UST
En kötü işlem:
-8.81 UST
Brüt kâr:
121.51 UST (7 314 pips)
Brüt zarar:
-45.57 UST (4 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (29.48 UST)
Maksimum ardışık kâr:
56.42 UST (6)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
67 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
24 (46.15%)
Satış işlemleri:
28 (53.85%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
1.46 UST
Ortalama kâr:
3.38 UST
Ortalama zarar:
-2.85 UST
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-24.52 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-24.52 UST (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 UST
Maksimum:
24.58 UST (3.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|15
|AUDCAD+
|14
|NZDCAD+
|9
|XAUUSD+
|7
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD+
|-1
|AUDCAD+
|-19
|NZDCAD+
|4
|XAUUSD+
|72
|EURUSD+
|3
|USDJPY+
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD+
|-289
|AUDCAD+
|-1.8K
|NZDCAD+
|346
|XAUUSD+
|2.3K
|EURUSD+
|282
|USDJPY+
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.40 UST
En kötü işlem: -9 UST
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +29.48 UST
Maksimum ardışık zarar: -24.52 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok