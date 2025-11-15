SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Grok
Ihar Tsitou

Gold Grok

Ihar Tsitou
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
36 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (30.77%)
En iyi işlem:
19.40 UST
En kötü işlem:
-8.81 UST
Brüt kâr:
121.51 UST (7 314 pips)
Brüt zarar:
-45.57 UST (4 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (29.48 UST)
Maksimum ardışık kâr:
56.42 UST (6)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
67 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
24 (46.15%)
Satış işlemleri:
28 (53.85%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
1.46 UST
Ortalama kâr:
3.38 UST
Ortalama zarar:
-2.85 UST
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-24.52 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-24.52 UST (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 UST
Maksimum:
24.58 UST (3.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD+ 15
AUDCAD+ 14
NZDCAD+ 9
XAUUSD+ 7
EURUSD+ 5
USDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD+ -1
AUDCAD+ -19
NZDCAD+ 4
XAUUSD+ 72
EURUSD+ 3
USDJPY+ 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD+ -289
AUDCAD+ -1.8K
NZDCAD+ 346
XAUUSD+ 2.3K
EURUSD+ 282
USDJPY+ 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.40 UST
En kötü işlem: -9 UST
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +29.48 UST
Maksimum ardışık zarar: -24.52 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 66 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol