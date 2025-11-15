信号部分
Ihar Tsitou

Gold Grok

Ihar Tsitou
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 89%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
91
盈利交易:
53 (58.24%)
亏损交易:
38 (41.76%)
最好交易:
165.41 UST
最差交易:
-69.04 UST
毛利:
811.26 UST (23 031 pips)
毛利亏损:
-518.48 UST (23 410 pips)
最大连续赢利:
7 (29.48 UST)
最大连续盈利:
165.41 UST (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
4.83%
最大入金加载:
5.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.20
长期交易:
50 (54.95%)
短期交易:
41 (45.05%)
利润因子:
1.56
预期回报:
3.22 UST
平均利润:
15.31 UST
平均损失:
-13.64 UST
最大连续失误:
7 (-83.28 UST)
最大连续亏损:
-130.89 UST (4)
每月增长:
5.77%
年度预测:
69.95%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.18 UST
最大值:
132.81 UST (16.42%)
相对跌幅:
结余:
4.40% (84.12 UST)
净值:
2.30% (68.13 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 46
AUDNZD+ 15
AUDCAD+ 14
NZDCAD+ 9
EURUSD+ 5
USDJPY+ 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 289
AUDNZD+ -1
AUDCAD+ -19
NZDCAD+ 4
EURUSD+ 3
USDJPY+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -539
AUDNZD+ -289
AUDCAD+ -1.8K
NZDCAD+ 346
EURUSD+ 282
USDJPY+ 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +165.41 UST
最差交易: -69 UST
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +29.48 UST
最大连续亏损: -83.28 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

https://www.mql5.com/ru/market/product/155400?source=Site+Profile+Seller
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.54% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 66 days
