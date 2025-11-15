- 成长
交易:
91
盈利交易:
53 (58.24%)
亏损交易:
38 (41.76%)
最好交易:
165.41 UST
最差交易:
-69.04 UST
毛利:
811.26 UST (23 031 pips)
毛利亏损:
-518.48 UST (23 410 pips)
最大连续赢利:
7 (29.48 UST)
最大连续盈利:
165.41 UST (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
4.83%
最大入金加载:
5.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.20
长期交易:
50 (54.95%)
短期交易:
41 (45.05%)
利润因子:
1.56
预期回报:
3.22 UST
平均利润:
15.31 UST
平均损失:
-13.64 UST
最大连续失误:
7 (-83.28 UST)
最大连续亏损:
-130.89 UST (4)
每月增长:
5.77%
年度预测:
69.95%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.18 UST
最大值:
132.81 UST (16.42%)
相对跌幅:
结余:
4.40% (84.12 UST)
净值:
2.30% (68.13 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|46
|AUDNZD+
|15
|AUDCAD+
|14
|NZDCAD+
|9
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|289
|AUDNZD+
|-1
|AUDCAD+
|-19
|NZDCAD+
|4
|EURUSD+
|3
|USDJPY+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-539
|AUDNZD+
|-289
|AUDCAD+
|-1.8K
|NZDCAD+
|346
|EURUSD+
|282
|USDJPY+
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
