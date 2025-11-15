SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Grok
Ihar Tsitou

Gold Grok

Ihar Tsitou
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
36 (69.23%)
Loss Trade:
16 (30.77%)
Best Trade:
19.40 UST
Worst Trade:
-8.81 UST
Profitto lordo:
121.51 UST (7 314 pips)
Perdita lorda:
-45.57 UST (4 882 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (29.48 UST)
Massimo profitto consecutivo:
56.42 UST (6)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
67 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
24 (46.15%)
Short Trade:
28 (53.85%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
1.46 UST
Profitto medio:
3.38 UST
Perdita media:
-2.85 UST
Massime perdite consecutive:
5 (-24.52 UST)
Massima perdita consecutiva:
-24.52 UST (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 UST
Massimale:
24.58 UST (3.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD+ 15
AUDCAD+ 14
NZDCAD+ 9
XAUUSD+ 7
EURUSD+ 5
USDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD+ -1
AUDCAD+ -19
NZDCAD+ 4
XAUUSD+ 72
EURUSD+ 3
USDJPY+ 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD+ -289
AUDCAD+ -1.8K
NZDCAD+ 346
XAUUSD+ 2.3K
EURUSD+ 282
USDJPY+ 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.40 UST
Worst Trade: -9 UST
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +29.48 UST
Massima perdita consecutiva: -24.52 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 66 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati