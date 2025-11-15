- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
36 (69.23%)
Loss Trade:
16 (30.77%)
Best Trade:
19.40 UST
Worst Trade:
-8.81 UST
Profitto lordo:
121.51 UST (7 314 pips)
Perdita lorda:
-45.57 UST (4 882 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (29.48 UST)
Massimo profitto consecutivo:
56.42 UST (6)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
67 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
24 (46.15%)
Short Trade:
28 (53.85%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
1.46 UST
Profitto medio:
3.38 UST
Perdita media:
-2.85 UST
Massime perdite consecutive:
5 (-24.52 UST)
Massima perdita consecutiva:
-24.52 UST (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 UST
Massimale:
24.58 UST (3.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|15
|AUDCAD+
|14
|NZDCAD+
|9
|XAUUSD+
|7
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD+
|-1
|AUDCAD+
|-19
|NZDCAD+
|4
|XAUUSD+
|72
|EURUSD+
|3
|USDJPY+
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD+
|-289
|AUDCAD+
|-1.8K
|NZDCAD+
|346
|XAUUSD+
|2.3K
|EURUSD+
|282
|USDJPY+
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.40 UST
Worst Trade: -9 UST
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +29.48 UST
Massima perdita consecutiva: -24.52 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
