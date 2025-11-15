- 자본
- 축소
트레이드:
101
이익 거래:
58 (57.42%)
손실 거래:
43 (42.57%)
최고의 거래:
165.41 UST
최악의 거래:
-69.04 UST
총 수익:
941.64 UST (28 508 pips)
총 손실:
-573.14 UST (27 271 pips)
연속 최대 이익:
7 (29.48 UST)
연속 최대 이익:
165.41 UST (1)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
4.83%
최대 입금량:
5.00%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
2.77
롱(주식매수):
54 (53.47%)
숏(주식차입매도):
47 (46.53%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
3.65 UST
평균 이익:
16.24 UST
평균 손실:
-13.33 UST
연속 최대 손실:
7 (-83.28 UST)
연속 최대 손실:
-130.89 UST (4)
월별 성장률:
11.76%
연간 예측:
142.68%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 UST
최대한의:
132.81 UST (16.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.40% (84.12 UST)
자본금별:
2.30% (68.13 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|56
|AUDNZD+
|15
|AUDCAD+
|14
|NZDCAD+
|9
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|365
|AUDNZD+
|-1
|AUDCAD+
|-19
|NZDCAD+
|4
|EURUSD+
|3
|USDJPY+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|AUDNZD+
|-289
|AUDCAD+
|-1.8K
|NZDCAD+
|346
|EURUSD+
|282
|USDJPY+
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
최고의 거래: +165.41 UST
최악의 거래: -69 UST
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +29.48 UST
연속 최대 손실: -83.28 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
