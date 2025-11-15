SinaisSeções
Ihar Tsitou

Gold Grok

Ihar Tsitou
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 88%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
53 (56.98%)
Negociações com perda:
40 (43.01%)
Melhor negociação:
165.41 UST
Pior negociação:
-69.04 UST
Lucro bruto:
811.26 UST (23 031 pips)
Perda bruta:
-541.20 UST (24 900 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (29.48 UST)
Máximo lucro consecutivo:
165.41 UST (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
4.83%
Depósito máximo carregado:
5.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
52 (55.91%)
Negociações curtas:
41 (44.09%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
2.90 UST
Lucro médio:
15.31 UST
Perda média:
-13.53 UST
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-83.28 UST)
Máxima perda consecutiva:
-130.89 UST (4)
Crescimento mensal:
4.22%
Previsão anual:
51.18%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 UST
Máximo:
132.81 UST (16.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.40% (84.12 UST)
Pelo Capital Líquido:
2.30% (68.13 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 48
AUDNZD+ 15
AUDCAD+ 14
NZDCAD+ 9
EURUSD+ 5
USDJPY+ 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 266
AUDNZD+ -1
AUDCAD+ -19
NZDCAD+ 4
EURUSD+ 3
USDJPY+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ -2K
AUDNZD+ -289
AUDCAD+ -1.8K
NZDCAD+ 346
EURUSD+ 282
USDJPY+ 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +165.41 UST
Pior negociação: -69 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +29.48 UST
Máxima perda consecutiva: -83.28 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.54% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 66 days
