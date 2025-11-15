- Crescimento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
53 (56.98%)
Negociações com perda:
40 (43.01%)
Melhor negociação:
165.41 UST
Pior negociação:
-69.04 UST
Lucro bruto:
811.26 UST (23 031 pips)
Perda bruta:
-541.20 UST (24 900 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (29.48 UST)
Máximo lucro consecutivo:
165.41 UST (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
4.83%
Depósito máximo carregado:
5.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
52 (55.91%)
Negociações curtas:
41 (44.09%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
2.90 UST
Lucro médio:
15.31 UST
Perda média:
-13.53 UST
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-83.28 UST)
Máxima perda consecutiva:
-130.89 UST (4)
Crescimento mensal:
4.22%
Previsão anual:
51.18%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 UST
Máximo:
132.81 UST (16.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.40% (84.12 UST)
Pelo Capital Líquido:
2.30% (68.13 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|48
|AUDNZD+
|15
|AUDCAD+
|14
|NZDCAD+
|9
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|266
|AUDNZD+
|-1
|AUDCAD+
|-19
|NZDCAD+
|4
|EURUSD+
|3
|USDJPY+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|-2K
|AUDNZD+
|-289
|AUDCAD+
|-1.8K
|NZDCAD+
|346
|EURUSD+
|282
|USDJPY+
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
