SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Grok
Ihar Tsitou

Gold Grok

Ihar Tsitou
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 88%
Bybit-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
93
Transacciones Rentables:
53 (56.98%)
Transacciones Irrentables:
40 (43.01%)
Mejor transacción:
165.41 UST
Peor transacción:
-69.04 UST
Beneficio Bruto:
811.26 UST (23 031 pips)
Pérdidas Brutas:
-541.20 UST (24 900 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (29.48 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
165.41 UST (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
4.83%
Carga máxima del depósito:
5.00%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
2.03
Transacciones Largas:
52 (55.91%)
Transacciones Cortas:
41 (44.09%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
2.90 UST
Beneficio medio:
15.31 UST
Pérdidas medias:
-13.53 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-83.28 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-130.89 UST (4)
Crecimiento al mes:
4.22%
Pronóstico anual:
51.18%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 UST
Máxima:
132.81 UST (16.42%)
Reducción relativa:
De balance:
4.40% (84.12 UST)
De fondos:
2.30% (68.13 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 48
AUDNZD+ 15
AUDCAD+ 14
NZDCAD+ 9
EURUSD+ 5
USDJPY+ 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 266
AUDNZD+ -1
AUDCAD+ -19
NZDCAD+ 4
EURUSD+ 3
USDJPY+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ -2K
AUDNZD+ -289
AUDCAD+ -1.8K
NZDCAD+ 346
EURUSD+ 282
USDJPY+ 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +165.41 UST
Peor transacción: -69 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +29.48 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -83.28 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

https://www.mql5.com/ru/market/product/155400?source=Site+Profile+Seller
No hay comentarios
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.54% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 66 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Grok
30 USD al mes
88%
0
0
USD
3K
UST
23
93%
93
56%
5%
1.49
2.90
UST
4%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.