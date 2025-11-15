SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold Grok
Ihar Tsitou

Gold Grok

Ihar Tsitou
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 92%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
55 (57.89%)
Verlusttrades:
40 (42.11%)
Bester Trade:
165.41 UST
Schlechtester Trade:
-69.04 UST
Bruttoprofit:
883.57 UST (25 744 pips)
Bruttoverlust:
-541.50 UST (24 900 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (29.48 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
165.41 UST (1)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
4.83%
Max deposit load:
5.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
2.58
Long-Positionen:
52 (54.74%)
Short-Positionen:
43 (45.26%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
3.60 UST
Durchschnittlicher Profit:
16.06 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-13.54 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-83.28 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-130.89 UST (4)
Wachstum pro Monat :
6.51%
Jahresprognose:
79.02%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 UST
Maximaler:
132.81 UST (16.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.40% (84.12 UST)
Kapital:
2.30% (68.13 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 50
AUDNZD+ 15
AUDCAD+ 14
NZDCAD+ 9
EURUSD+ 5
USDJPY+ 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 338
AUDNZD+ -1
AUDCAD+ -19
NZDCAD+ 4
EURUSD+ 3
USDJPY+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 684
AUDNZD+ -289
AUDCAD+ -1.8K
NZDCAD+ 346
EURUSD+ 282
USDJPY+ 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +165.41 UST
Schlechtester Trade: -69 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.48 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -83.28 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.54% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 66 days
