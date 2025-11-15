シグナルセクション
Ihar Tsitou

Gold Grok

Ihar Tsitou
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 88%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
93
利益トレード:
53 (56.98%)
損失トレード:
40 (43.01%)
ベストトレード:
165.41 UST
最悪のトレード:
-69.04 UST
総利益:
811.26 UST (23 031 pips)
総損失:
-541.20 UST (24 900 pips)
最大連続の勝ち:
7 (29.48 UST)
最大連続利益:
165.41 UST (1)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
4.83%
最大入金額:
5.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.03
長いトレード:
52 (55.91%)
短いトレード:
41 (44.09%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
2.90 UST
平均利益:
15.31 UST
平均損失:
-13.53 UST
最大連続の負け:
7 (-83.28 UST)
最大連続損失:
-130.89 UST (4)
月間成長:
4.22%
年間予想:
51.18%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 UST
最大の:
132.81 UST (16.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.40% (84.12 UST)
エクイティによる:
2.30% (68.13 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 48
AUDNZD+ 15
AUDCAD+ 14
NZDCAD+ 9
EURUSD+ 5
USDJPY+ 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 266
AUDNZD+ -1
AUDCAD+ -19
NZDCAD+ 4
EURUSD+ 3
USDJPY+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ -2K
AUDNZD+ -289
AUDCAD+ -1.8K
NZDCAD+ 346
EURUSD+ 282
USDJPY+ 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +165.41 UST
最悪のトレード: -69 UST
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +29.48 UST
最大連続損失: -83.28 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.54% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 66 days
