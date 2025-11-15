- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
93
利益トレード:
53 (56.98%)
損失トレード:
40 (43.01%)
ベストトレード:
165.41 UST
最悪のトレード:
-69.04 UST
総利益:
811.26 UST (23 031 pips)
総損失:
-541.20 UST (24 900 pips)
最大連続の勝ち:
7 (29.48 UST)
最大連続利益:
165.41 UST (1)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
4.83%
最大入金額:
5.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.03
長いトレード:
52 (55.91%)
短いトレード:
41 (44.09%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
2.90 UST
平均利益:
15.31 UST
平均損失:
-13.53 UST
最大連続の負け:
7 (-83.28 UST)
最大連続損失:
-130.89 UST (4)
月間成長:
4.22%
年間予想:
51.18%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 UST
最大の:
132.81 UST (16.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.40% (84.12 UST)
エクイティによる:
2.30% (68.13 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|48
|AUDNZD+
|15
|AUDCAD+
|14
|NZDCAD+
|9
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|266
|AUDNZD+
|-1
|AUDCAD+
|-19
|NZDCAD+
|4
|EURUSD+
|3
|USDJPY+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|-2K
|AUDNZD+
|-289
|AUDCAD+
|-1.8K
|NZDCAD+
|346
|EURUSD+
|282
|USDJPY+
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
