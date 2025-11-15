СигналыРазделы
Ihar Tsitou

Gold Grok

Ihar Tsitou
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 89%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
53 (58.24%)
Убыточных трейдов:
38 (41.76%)
Лучший трейд:
165.41 UST
Худший трейд:
-69.04 UST
Общая прибыль:
811.26 UST (23 031 pips)
Общий убыток:
-518.48 UST (23 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (29.48 UST)
Макс. прибыль в серии:
165.41 UST (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
4.83%
Макс. загрузка депозита:
5.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
50 (54.95%)
Коротких трейдов:
41 (45.05%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
3.22 UST
Средняя прибыль:
15.31 UST
Средний убыток:
-13.64 UST
Макс. серия проигрышей:
7 (-83.28 UST)
Макс. убыток в серии:
-130.89 UST (4)
Прирост в месяц:
6.16%
Годовой прогноз:
74.69%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
132.81 UST (16.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.40% (84.12 UST)
По эквити:
2.30% (68.13 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 46
AUDNZD+ 15
AUDCAD+ 14
NZDCAD+ 9
EURUSD+ 5
USDJPY+ 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 289
AUDNZD+ -1
AUDCAD+ -19
NZDCAD+ 4
EURUSD+ 3
USDJPY+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -539
AUDNZD+ -289
AUDCAD+ -1.8K
NZDCAD+ 346
EURUSD+ 282
USDJPY+ 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +165.41 UST
Худший трейд: -69 UST
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +29.48 UST
Макс. убыток в серии: -83.28 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.54% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 66 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Grok
30 USD в месяц
89%
0
0
USD
3K
UST
22
93%
91
58%
5%
1.56
3.22
UST
4%
1:500
Копировать

