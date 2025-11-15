- Прирост
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
53 (58.24%)
Убыточных трейдов:
38 (41.76%)
Лучший трейд:
165.41 UST
Худший трейд:
-69.04 UST
Общая прибыль:
811.26 UST (23 031 pips)
Общий убыток:
-518.48 UST (23 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (29.48 UST)
Макс. прибыль в серии:
165.41 UST (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
4.83%
Макс. загрузка депозита:
5.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
50 (54.95%)
Коротких трейдов:
41 (45.05%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
3.22 UST
Средняя прибыль:
15.31 UST
Средний убыток:
-13.64 UST
Макс. серия проигрышей:
7 (-83.28 UST)
Макс. убыток в серии:
-130.89 UST (4)
Прирост в месяц:
6.16%
Годовой прогноз:
74.69%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
132.81 UST (16.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.40% (84.12 UST)
По эквити:
2.30% (68.13 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|46
|AUDNZD+
|15
|AUDCAD+
|14
|NZDCAD+
|9
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|289
|AUDNZD+
|-1
|AUDCAD+
|-19
|NZDCAD+
|4
|EURUSD+
|3
|USDJPY+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-539
|AUDNZD+
|-289
|AUDCAD+
|-1.8K
|NZDCAD+
|346
|EURUSD+
|282
|USDJPY+
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
