İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
11.08 USD
En kötü işlem:
-1.86 USD
Brüt kâr:
20.07 USD (1 536 pips)
Brüt zarar:
-1.91 USD (184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (20.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.07 USD (2)
Sharpe oranı:
1.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
9.51
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
10.51
Beklenen getiri:
6.05 USD
Ortalama kâr:
10.04 USD
Ortalama zarar:
-1.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.86 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.91 USD
Maksimum:
1.91 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-184
|GBPAUD
|849
|EURAUD
|687
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.08 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.13 × 8
|
Exness-MT5Real8
|0.79 × 184
|
RoboForex-ECN
|1.70 × 40
|
Darwinex-Live
|1.96 × 79
|
Coinexx-Live
|3.25 × 124
|
ICMarketsSC-MT5
|4.13 × 16
|
FBS-Real
|7.55 × 11
|
Alpari-MT5
|8.53 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|17.50 × 2
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown.
