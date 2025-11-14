SinyallerBölümler
Lunar Express Mission 11N

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Coinexx-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
11.08 USD
En kötü işlem:
-1.86 USD
Brüt kâr:
20.07 USD (1 536 pips)
Brüt zarar:
-1.91 USD (184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (20.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.07 USD (2)
Sharpe oranı:
1.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
9.51
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
10.51
Beklenen getiri:
6.05 USD
Ortalama kâr:
10.04 USD
Ortalama zarar:
-1.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.86 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.91 USD
Maksimum:
1.91 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2
GBPAUD 11
EURAUD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -184
GBPAUD 849
EURAUD 687
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.08 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Hankotrade-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 8
Exness-MT5Real8
0.79 × 184
RoboForex-ECN
1.70 × 40
Darwinex-Live
1.96 × 79
Coinexx-Live
3.25 × 124
ICMarketsSC-MT5
4.13 × 16
FBS-Real
7.55 × 11
Alpari-MT5
8.53 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
17.50 × 2
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown.
İnceleme yok
2025.11.14 19:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
