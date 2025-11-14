SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11N
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11N

Zachary Peach
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Coinexx-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
136
Gewinntrades:
104 (76.47%)
Verlusttrades:
32 (23.53%)
Bester Trade:
57.67 USD
Schlechtester Trade:
-57.35 USD
Bruttoprofit:
809.89 USD (76 120 pips)
Bruttoverlust:
-665.45 USD (64 639 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (175.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
175.90 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
83.85%
Max deposit load:
11.56%
Letzter Trade:
57 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.61
Long-Positionen:
94 (69.12%)
Short-Positionen:
42 (30.88%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-111.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-111.87 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.91%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
89.64 USD
Maximaler:
237.36 USD (20.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.43% (237.41 USD)
Kapital:
12.31% (129.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 100
GBPCAD 5
GBPNZD 4
EURAUD 3
NZDCAD 3
AUDCAD 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
GBPCHF 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6
GBPCAD 24
GBPNZD -4
EURAUD 18
NZDCAD 10
AUDCAD 2
GBPUSD 30
EURUSD 9
USDCAD 27
AUDUSD -19
GBPAUD 11
EURJPY 11
NZDJPY 7
AUDJPY 8
GBPJPY 34
AUDCHF -22
NZDUSD 6
USDCHF -16
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 673
GBPCAD 1.7K
GBPNZD -269
EURAUD 1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 157
GBPUSD 1.5K
EURUSD 854
USDCAD 2K
AUDUSD -1.9K
GBPAUD 849
EURJPY 852
NZDJPY 1K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2.5K
AUDCHF -1.6K
NZDUSD 659
USDCHF -1.4K
GBPCHF 117
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.67 USD
Schlechtester Trade: -57 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +175.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -111.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.74 × 5314
Exness-MT5Real8
0.79 × 184
BlackBullMarkets-Live
1.05 × 251
FPMarkets-Live
1.20 × 5
RoboForex-ECN
1.75 × 681
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.77 × 13
Darwinex-Live
2.13 × 2410
ICMarkets-MT5
2.40 × 63
Exness-MT5Real6
3.18 × 11
EightcapGlobal-Live
4.25 × 4
FusionMarkets-Live
4.27 × 90
ICMarketsSC-MT5-2
5.20 × 235
Alpari-MT5
5.56 × 84
LiteFinance-MT5
6.63 × 657
Pepperstone-MT5-Live01
6.92 × 60
ForexTimeFXTM-Live02
7.86 × 70
Hankotrade-Live
7.94 × 299
Ava-Real 1-MT5
9.15 × 446
ICMarketsSC-MT5
9.19 × 752
OctaFX-Real
10.60 × 768
FBS-Real
10.95 × 104
XMTrading-MT5 3
11.33 × 6
XMGlobal-MT5
18.50 × 4
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
Keine Bewertungen
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 19:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
