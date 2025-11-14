SignauxSections
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11N

0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Coinexx-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3
Bénéfice trades:
2 (66.66%)
Perte trades:
1 (33.33%)
Meilleure transaction:
11.08 USD
Pire transaction:
-1.86 USD
Bénéfice brut:
20.07 USD (1 536 pips)
Perte brute:
-1.91 USD (184 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (20.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.07 USD (2)
Ratio de Sharpe:
1.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
9.51
Longs trades:
1 (33.33%)
Courts trades:
2 (66.67%)
Facteur de profit:
10.51
Rendement attendu:
6.05 USD
Bénéfice moyen:
10.04 USD
Perte moyenne:
-1.91 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.86 USD (1)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.91 USD
Maximal:
1.91 USD (0.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2
GBPAUD 11
EURAUD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -184
GBPAUD 849
EURAUD 687
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.08 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +20.07 USD
Perte consécutive maximale: -1.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Coinexx-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Hankotrade-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 8
Exness-MT5Real8
0.79 × 184
RoboForex-ECN
1.70 × 40
Darwinex-Live
1.96 × 79
Coinexx-Live
3.25 × 124
ICMarketsSC-MT5
4.13 × 16
FBS-Real
7.55 × 11
Alpari-MT5
8.53 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
17.50 × 2
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown.
Aucun avis
2025.11.14 19:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
