信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11N
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11N

Zachary Peach
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 14%
Coinexx-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
135
盈利交易:
103 (76.29%)
亏损交易:
32 (23.70%)
最好交易:
57.67 USD
最差交易:
-57.35 USD
毛利:
809.77 USD (76 117 pips)
毛利亏损:
-665.45 USD (64 639 pips)
最大连续赢利:
12 (175.90 USD)
最大连续盈利:
175.90 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
83.85%
最大入金加载:
11.56%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.61
长期交易:
94 (69.63%)
短期交易:
41 (30.37%)
利润因子:
1.22
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
7.86 USD
平均损失:
-20.80 USD
最大连续失误:
5 (-111.87 USD)
最大连续亏损:
-111.87 USD (5)
每月增长:
10.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
89.64 USD
最大值:
237.36 USD (20.42%)
相对跌幅:
结余:
20.43% (237.41 USD)
净值:
12.31% (129.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 100
GBPCAD 5
GBPNZD 4
EURAUD 3
NZDCAD 3
AUDCAD 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
USDCAD 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
GBPCHF 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6
GBPCAD 24
GBPNZD -4
EURAUD 18
NZDCAD 10
AUDCAD 2
GBPUSD 30
EURUSD 9
USDCAD 27
GBPAUD 11
EURJPY 11
NZDJPY 7
AUDJPY 8
GBPJPY 34
AUDCHF -22
AUDUSD -19
NZDUSD 6
USDCHF -16
GBPCHF 2
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 673
GBPCAD 1.7K
GBPNZD -269
EURAUD 1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 157
GBPUSD 1.5K
EURUSD 854
USDCAD 2K
GBPAUD 849
EURJPY 852
NZDJPY 1K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2.5K
AUDCHF -1.6K
AUDUSD -1.9K
NZDUSD 659
USDCHF -1.4K
GBPCHF 117
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +57.67 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +175.90 USD
最大连续亏损: -111.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.74 × 5314
Exness-MT5Real8
0.79 × 184
BlackBullMarkets-Live
1.05 × 251
FPMarkets-Live
1.20 × 5
RoboForex-ECN
1.75 × 681
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.77 × 13
Darwinex-Live
2.13 × 2410
ICMarkets-MT5
2.40 × 63
Exness-MT5Real6
3.18 × 11
EightcapGlobal-Live
4.25 × 4
FusionMarkets-Live
4.27 × 90
ICMarketsSC-MT5-2
5.20 × 235
Alpari-MT5
5.56 × 84
LiteFinance-MT5
6.63 × 657
Pepperstone-MT5-Live01
6.92 × 60
ForexTimeFXTM-Live02
7.86 × 70
Hankotrade-Live
7.94 × 299
Ava-Real 1-MT5
9.15 × 446
ICMarketsSC-MT5
9.19 × 752
OctaFX-Real
10.60 × 768
FBS-Real
10.95 × 104
XMTrading-MT5 3
11.33 × 6
XMGlobal-MT5
18.50 × 4
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
没有评论
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 19:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lunar Express Mission 11N
每月30 USD
14%
0
0
USD
1.2K
USD
6
100%
135
76%
84%
1.21
1.07
USD
20%
1:500
