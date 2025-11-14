- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
135
盈利交易:
103 (76.29%)
亏损交易:
32 (23.70%)
最好交易:
57.67 USD
最差交易:
-57.35 USD
毛利:
809.77 USD (76 117 pips)
毛利亏损:
-665.45 USD (64 639 pips)
最大连续赢利:
12 (175.90 USD)
最大连续盈利:
175.90 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
83.85%
最大入金加载:
11.56%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.61
长期交易:
94 (69.63%)
短期交易:
41 (30.37%)
利润因子:
1.22
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
7.86 USD
平均损失:
-20.80 USD
最大连续失误:
5 (-111.87 USD)
最大连续亏损:
-111.87 USD (5)
每月增长:
10.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
89.64 USD
最大值:
237.36 USD (20.42%)
相对跌幅:
结余:
20.43% (237.41 USD)
净值:
12.31% (129.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|GBPCAD
|5
|GBPNZD
|4
|EURAUD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6
|GBPCAD
|24
|GBPNZD
|-4
|EURAUD
|18
|NZDCAD
|10
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|9
|USDCAD
|27
|GBPAUD
|11
|EURJPY
|11
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|8
|GBPJPY
|34
|AUDCHF
|-22
|AUDUSD
|-19
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|-16
|GBPCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|673
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|-269
|EURAUD
|1.4K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|157
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|854
|USDCAD
|2K
|GBPAUD
|849
|EURJPY
|852
|NZDJPY
|1K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2.5K
|AUDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-1.9K
|NZDUSD
|659
|USDCHF
|-1.4K
|GBPCHF
|117
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.67 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +175.90 USD
最大连续亏损: -111.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.74 × 5314
|
Exness-MT5Real8
|0.79 × 184
|
BlackBullMarkets-Live
|1.05 × 251
|
FPMarkets-Live
|1.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 681
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.77 × 13
|
Darwinex-Live
|2.13 × 2410
|
ICMarkets-MT5
|2.40 × 63
|
Exness-MT5Real6
|3.18 × 11
|
EightcapGlobal-Live
|4.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|4.27 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.20 × 235
|
Alpari-MT5
|5.56 × 84
|
LiteFinance-MT5
|6.63 × 657
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.92 × 60
|
ForexTimeFXTM-Live02
|7.86 × 70
|
Hankotrade-Live
|7.94 × 299
|
Ava-Real 1-MT5
|9.15 × 446
|
ICMarketsSC-MT5
|9.19 × 752
|
OctaFX-Real
|10.60 × 768
|
FBS-Real
|10.95 × 104
|
XMTrading-MT5 3
|11.33 × 6
|
XMGlobal-MT5
|18.50 × 4
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
100%
135
76%
84%
1.21
1.07
USD
USD
20%
1:500