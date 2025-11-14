SinaisSeções
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11N

Zachary Peach
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
135
Negociações com lucro:
103 (76.29%)
Negociações com perda:
32 (23.70%)
Melhor negociação:
57.67 USD
Pior negociação:
-57.35 USD
Lucro bruto:
809.77 USD (76 117 pips)
Perda bruta:
-665.45 USD (64 639 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (175.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
175.90 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
83.85%
Depósito máximo carregado:
11.56%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.61
Negociações longas:
94 (69.63%)
Negociações curtas:
41 (30.37%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
7.86 USD
Perda média:
-20.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-111.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.87 USD (5)
Crescimento mensal:
10.42%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
89.64 USD
Máximo:
237.36 USD (20.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.43% (237.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.31% (129.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 100
GBPCAD 5
GBPNZD 4
EURAUD 3
NZDCAD 3
AUDCAD 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
USDCAD 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
GBPCHF 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6
GBPCAD 24
GBPNZD -4
EURAUD 18
NZDCAD 10
AUDCAD 2
GBPUSD 30
EURUSD 9
USDCAD 27
GBPAUD 11
EURJPY 11
NZDJPY 7
AUDJPY 8
GBPJPY 34
AUDCHF -22
AUDUSD -19
NZDUSD 6
USDCHF -16
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 673
GBPCAD 1.7K
GBPNZD -269
EURAUD 1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 157
GBPUSD 1.5K
EURUSD 854
USDCAD 2K
GBPAUD 849
EURJPY 852
NZDJPY 1K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2.5K
AUDCHF -1.6K
AUDUSD -1.9K
NZDUSD 659
USDCHF -1.4K
GBPCHF 117
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +57.67 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +175.90 USD
Máxima perda consecutiva: -111.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.74 × 5314
Exness-MT5Real8
0.79 × 184
BlackBullMarkets-Live
1.05 × 251
FPMarkets-Live
1.20 × 5
RoboForex-ECN
1.75 × 681
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.77 × 13
Darwinex-Live
2.13 × 2410
ICMarkets-MT5
2.40 × 63
Exness-MT5Real6
3.18 × 11
EightcapGlobal-Live
4.25 × 4
FusionMarkets-Live
4.27 × 90
ICMarketsSC-MT5-2
5.20 × 235
Alpari-MT5
5.56 × 84
LiteFinance-MT5
6.63 × 657
Pepperstone-MT5-Live01
6.92 × 60
ForexTimeFXTM-Live02
7.86 × 70
Hankotrade-Live
7.94 × 299
Ava-Real 1-MT5
9.15 × 446
ICMarketsSC-MT5
9.19 × 752
OctaFX-Real
10.60 × 768
FBS-Real
10.95 × 104
XMTrading-MT5 3
11.33 × 6
XMGlobal-MT5
18.50 × 4
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
Sem comentários
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 19:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
