- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
11.08 USD
Worst Trade:
-1.86 USD
Profitto lordo:
20.07 USD (1 536 pips)
Perdita lorda:
-1.91 USD (184 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (20.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.07 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.51
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
10.51
Profitto previsto:
6.05 USD
Profitto medio:
10.04 USD
Perdita media:
-1.91 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.86 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.91 USD
Massimale:
1.91 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-184
|GBPAUD
|849
|EURAUD
|687
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.08 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.07 USD
Massima perdita consecutiva: -1.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.13 × 8
|
Exness-MT5Real8
|0.79 × 184
|
RoboForex-ECN
|1.70 × 40
|
Darwinex-Live
|1.96 × 79
|
Coinexx-Live
|3.25 × 124
|
ICMarketsSC-MT5
|4.13 × 16
|
FBS-Real
|7.55 × 11
|
Alpari-MT5
|8.53 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|17.50 × 2
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown.
