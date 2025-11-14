SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11N
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11N

Zachary Peach
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Coinexx-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
11.08 USD
Worst Trade:
-1.86 USD
Profitto lordo:
20.07 USD (1 536 pips)
Perdita lorda:
-1.91 USD (184 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (20.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.07 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.51
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
10.51
Profitto previsto:
6.05 USD
Profitto medio:
10.04 USD
Perdita media:
-1.91 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.86 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.91 USD
Massimale:
1.91 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2
GBPAUD 11
EURAUD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -184
GBPAUD 849
EURAUD 687
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.08 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.07 USD
Massima perdita consecutiva: -1.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Hankotrade-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 8
Exness-MT5Real8
0.79 × 184
RoboForex-ECN
1.70 × 40
Darwinex-Live
1.96 × 79
Coinexx-Live
3.25 × 124
ICMarketsSC-MT5
4.13 × 16
FBS-Real
7.55 × 11
Alpari-MT5
8.53 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
17.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown.
Non ci sono recensioni
2025.11.14 19:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati