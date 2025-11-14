СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11N
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11N

Zachary Peach
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 14%
Coinexx-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
103 (76.29%)
Убыточных трейдов:
32 (23.70%)
Лучший трейд:
57.67 USD
Худший трейд:
-57.35 USD
Общая прибыль:
809.77 USD (76 117 pips)
Общий убыток:
-665.45 USD (64 639 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (175.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
175.90 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
82.57%
Макс. загрузка депозита:
11.56%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
94 (69.63%)
Коротких трейдов:
41 (30.37%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
7.86 USD
Средний убыток:
-20.80 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-111.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.87 USD (5)
Прирост в месяц:
10.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.64 USD
Максимальная:
237.36 USD (20.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.43% (237.41 USD)
По эквити:
12.31% (129.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 100
GBPCAD 5
GBPNZD 4
EURAUD 3
NZDCAD 3
AUDCAD 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
USDCAD 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
GBPCHF 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6
GBPCAD 24
GBPNZD -4
EURAUD 18
NZDCAD 10
AUDCAD 2
GBPUSD 30
EURUSD 9
USDCAD 27
GBPAUD 11
EURJPY 11
NZDJPY 7
AUDJPY 8
GBPJPY 34
AUDCHF -22
AUDUSD -19
NZDUSD 6
USDCHF -16
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 673
GBPCAD 1.7K
GBPNZD -269
EURAUD 1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 157
GBPUSD 1.5K
EURUSD 854
USDCAD 2K
GBPAUD 849
EURJPY 852
NZDJPY 1K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2.5K
AUDCHF -1.6K
AUDUSD -1.9K
NZDUSD 659
USDCHF -1.4K
GBPCHF 117
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.67 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +175.90 USD
Макс. убыток в серии: -111.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.74 × 5314
Exness-MT5Real8
0.79 × 184
BlackBullMarkets-Live
1.05 × 251
FPMarkets-Live
1.20 × 5
RoboForex-ECN
1.75 × 681
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.77 × 13
Darwinex-Live
2.13 × 2410
ICMarkets-MT5
2.40 × 63
Exness-MT5Real6
3.18 × 11
EightcapGlobal-Live
4.25 × 4
FusionMarkets-Live
4.27 × 90
ICMarketsSC-MT5-2
5.20 × 235
Alpari-MT5
5.56 × 84
LiteFinance-MT5
6.63 × 657
Pepperstone-MT5-Live01
6.92 × 60
ForexTimeFXTM-Live02
7.86 × 70
Hankotrade-Live
7.94 × 299
Ava-Real 1-MT5
9.15 × 446
ICMarketsSC-MT5
9.19 × 752
OctaFX-Real
10.60 × 768
FBS-Real
10.95 × 104
XMTrading-MT5 3
11.33 × 6
XMGlobal-MT5
18.50 × 4
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
Нет отзывов
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 19:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
