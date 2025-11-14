SeñalesSecciones
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11N

Zachary Peach
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
Coinexx-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
135
Transacciones Rentables:
103 (76.29%)
Transacciones Irrentables:
32 (23.70%)
Mejor transacción:
57.67 USD
Peor transacción:
-57.35 USD
Beneficio Bruto:
809.77 USD (76 117 pips)
Pérdidas Brutas:
-665.45 USD (64 639 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (175.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
175.90 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
83.85%
Carga máxima del depósito:
11.56%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.61
Transacciones Largas:
94 (69.63%)
Transacciones Cortas:
41 (30.37%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
7.86 USD
Pérdidas medias:
-20.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-111.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.87 USD (5)
Crecimiento al mes:
10.42%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
89.64 USD
Máxima:
237.36 USD (20.42%)
Reducción relativa:
De balance:
20.43% (237.41 USD)
De fondos:
12.31% (129.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 100
GBPCAD 5
GBPNZD 4
EURAUD 3
NZDCAD 3
AUDCAD 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
USDCAD 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
GBPCHF 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6
GBPCAD 24
GBPNZD -4
EURAUD 18
NZDCAD 10
AUDCAD 2
GBPUSD 30
EURUSD 9
USDCAD 27
GBPAUD 11
EURJPY 11
NZDJPY 7
AUDJPY 8
GBPJPY 34
AUDCHF -22
AUDUSD -19
NZDUSD 6
USDCHF -16
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 673
GBPCAD 1.7K
GBPNZD -269
EURAUD 1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 157
GBPUSD 1.5K
EURUSD 854
USDCAD 2K
GBPAUD 849
EURJPY 852
NZDJPY 1K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2.5K
AUDCHF -1.6K
AUDUSD -1.9K
NZDUSD 659
USDCHF -1.4K
GBPCHF 117
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +57.67 USD
Peor transacción: -57 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +175.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -111.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.74 × 5314
Exness-MT5Real8
0.79 × 184
BlackBullMarkets-Live
1.05 × 251
FPMarkets-Live
1.20 × 5
RoboForex-ECN
1.75 × 681
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.77 × 13
Darwinex-Live
2.13 × 2410
ICMarkets-MT5
2.40 × 63
Exness-MT5Real6
3.18 × 11
EightcapGlobal-Live
4.25 × 4
FusionMarkets-Live
4.27 × 90
ICMarketsSC-MT5-2
5.20 × 235
Alpari-MT5
5.56 × 84
LiteFinance-MT5
6.63 × 657
Pepperstone-MT5-Live01
6.92 × 60
ForexTimeFXTM-Live02
7.86 × 70
Hankotrade-Live
7.94 × 299
Ava-Real 1-MT5
9.15 × 446
ICMarketsSC-MT5
9.19 × 752
OctaFX-Real
10.60 × 768
FBS-Real
10.95 × 104
XMTrading-MT5 3
11.33 × 6
XMGlobal-MT5
18.50 × 4
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
No hay comentarios
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 19:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
