리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.74 × 5314 Exness-MT5Real8 0.79 × 184 BlackBullMarkets-Live 1.05 × 251 FPMarkets-Live 1.20 × 5 RoboForex-ECN 1.75 × 681 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.77 × 13 Darwinex-Live 2.13 × 2410 ICMarkets-MT5 2.40 × 63 Exness-MT5Real6 3.18 × 11 EightcapGlobal-Live 4.25 × 4 FusionMarkets-Live 4.27 × 90 ICMarketsSC-MT5-2 5.20 × 235 Alpari-MT5 5.56 × 84 LiteFinance-MT5 6.63 × 657 Pepperstone-MT5-Live01 6.92 × 60 ForexTimeFXTM-Live02 7.86 × 70 Hankotrade-Live 7.94 × 299 Ava-Real 1-MT5 9.15 × 446 ICMarketsSC-MT5 9.19 × 752 OctaFX-Real 10.60 × 768 FBS-Real 10.95 × 104 XMTrading-MT5 3 11.33 × 6 XMGlobal-MT5 18.50 × 4 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오