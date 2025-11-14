- 자본
- 축소
트레이드:
137
이익 거래:
105 (76.64%)
손실 거래:
32 (23.36%)
최고의 거래:
57.67 USD
최악의 거래:
-57.35 USD
총 수익:
814.87 USD (76 484 pips)
총 손실:
-665.57 USD (64 639 pips)
연속 최대 이익:
12 (175.90 USD)
연속 최대 이익:
175.90 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
85.88%
최대 입금량:
11.56%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.63
롱(주식매수):
94 (68.61%)
숏(주식차입매도):
43 (31.39%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
1.09 USD
평균 이익:
7.76 USD
평균 손실:
-20.80 USD
연속 최대 손실:
5 (-111.87 USD)
연속 최대 손실:
-111.87 USD (5)
월별 성장률:
18.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
89.64 USD
최대한의:
237.36 USD (20.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.43% (237.41 USD)
자본금별:
12.31% (129.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|GBPCAD
|6
|GBPNZD
|4
|EURAUD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6
|GBPCAD
|29
|GBPNZD
|-4
|EURAUD
|18
|NZDCAD
|10
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|9
|USDCAD
|27
|AUDUSD
|-19
|GBPAUD
|11
|EURJPY
|11
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|8
|GBPJPY
|34
|AUDCHF
|-22
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|-16
|GBPCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|673
|GBPCAD
|2.1K
|GBPNZD
|-269
|EURAUD
|1.4K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|157
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|854
|USDCAD
|2K
|AUDUSD
|-1.9K
|GBPAUD
|849
|EURJPY
|852
|NZDJPY
|1K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2.5K
|AUDCHF
|-1.6K
|NZDUSD
|659
|USDCHF
|-1.4K
|GBPCHF
|117
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +57.67 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +175.90 USD
연속 최대 손실: -111.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.74 × 5314
|
Exness-MT5Real8
|0.79 × 184
|
BlackBullMarkets-Live
|1.05 × 251
|
FPMarkets-Live
|1.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 681
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.77 × 13
|
Darwinex-Live
|2.13 × 2410
|
ICMarkets-MT5
|2.40 × 63
|
Exness-MT5Real6
|3.18 × 11
|
EightcapGlobal-Live
|4.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|4.27 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.20 × 235
|
Alpari-MT5
|5.56 × 84
|
LiteFinance-MT5
|6.63 × 657
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.92 × 60
|
ForexTimeFXTM-Live02
|7.86 × 70
|
Hankotrade-Live
|7.94 × 299
|
Ava-Real 1-MT5
|9.15 × 446
|
ICMarketsSC-MT5
|9.19 × 752
|
OctaFX-Real
|10.60 × 768
|
FBS-Real
|10.95 × 104
|
XMTrading-MT5 3
|11.33 × 6
|
XMGlobal-MT5
|18.50 × 4
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
8
100%
137
76%
86%
1.22
1.09
USD
USD
20%
1:500