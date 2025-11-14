시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11N
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11N

Zachary Peach
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 15%
Coinexx-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
137
이익 거래:
105 (76.64%)
손실 거래:
32 (23.36%)
최고의 거래:
57.67 USD
최악의 거래:
-57.35 USD
총 수익:
814.87 USD (76 484 pips)
총 손실:
-665.57 USD (64 639 pips)
연속 최대 이익:
12 (175.90 USD)
연속 최대 이익:
175.90 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
85.88%
최대 입금량:
11.56%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.63
롱(주식매수):
94 (68.61%)
숏(주식차입매도):
43 (31.39%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
1.09 USD
평균 이익:
7.76 USD
평균 손실:
-20.80 USD
연속 최대 손실:
5 (-111.87 USD)
연속 최대 손실:
-111.87 USD (5)
월별 성장률:
18.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
89.64 USD
최대한의:
237.36 USD (20.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.43% (237.41 USD)
자본금별:
12.31% (129.54 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 100
GBPCAD 6
GBPNZD 4
EURAUD 3
NZDCAD 3
AUDCAD 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
GBPCHF 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6
GBPCAD 29
GBPNZD -4
EURAUD 18
NZDCAD 10
AUDCAD 2
GBPUSD 30
EURUSD 9
USDCAD 27
AUDUSD -19
GBPAUD 11
EURJPY 11
NZDJPY 7
AUDJPY 8
GBPJPY 34
AUDCHF -22
NZDUSD 6
USDCHF -16
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 673
GBPCAD 2.1K
GBPNZD -269
EURAUD 1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 157
GBPUSD 1.5K
EURUSD 854
USDCAD 2K
AUDUSD -1.9K
GBPAUD 849
EURJPY 852
NZDJPY 1K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2.5K
AUDCHF -1.6K
NZDUSD 659
USDCHF -1.4K
GBPCHF 117
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +57.67 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +175.90 USD
연속 최대 손실: -111.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.74 × 5314
Exness-MT5Real8
0.79 × 184
BlackBullMarkets-Live
1.05 × 251
FPMarkets-Live
1.20 × 5
RoboForex-ECN
1.75 × 681
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.77 × 13
Darwinex-Live
2.13 × 2410
ICMarkets-MT5
2.40 × 63
Exness-MT5Real6
3.18 × 11
EightcapGlobal-Live
4.25 × 4
FusionMarkets-Live
4.27 × 90
ICMarketsSC-MT5-2
5.20 × 235
Alpari-MT5
5.56 × 84
LiteFinance-MT5
6.63 × 657
Pepperstone-MT5-Live01
6.92 × 60
ForexTimeFXTM-Live02
7.86 × 70
Hankotrade-Live
7.94 × 299
Ava-Real 1-MT5
9.15 × 446
ICMarketsSC-MT5
9.19 × 752
OctaFX-Real
10.60 × 768
FBS-Real
10.95 × 104
XMTrading-MT5 3
11.33 × 6
XMGlobal-MT5
18.50 × 4
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $1,000 USD to use this signal. For accounts under $1,000, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
리뷰 없음
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 19:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Lunar Express Mission 11N
월별 30 USD
15%
0
0
USD
1.2K
USD
8
100%
137
76%
86%
1.22
1.09
USD
20%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.