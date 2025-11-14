SignaleKategorien
Marios Skyrianidis

THPX AI 1I

Marios Skyrianidis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 337%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 539
Gewinntrades:
839 (54.51%)
Verlusttrades:
700 (45.48%)
Bester Trade:
1 431.44 USD
Schlechtester Trade:
-2 308.26 USD
Bruttoprofit:
202 028.53 USD (27 055 747 pips)
Bruttoverlust:
-161 610.14 USD (16 732 191 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (4 871.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 871.96 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
86.14%
Max deposit load:
9.39%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
51
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.82
Long-Positionen:
771 (50.10%)
Short-Positionen:
768 (49.90%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
26.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
240.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-230.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-2 756.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 197.09 USD (11)
Wachstum pro Monat :
17.09%
Jahresprognose:
207.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 677.46 USD
Maximaler:
8 390.81 USD (37.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.22% (8 390.81 USD)
Kapital:
2.68% (823.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCJPY 616
XAUBTC 609
USDJPY 314
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCJPY 33K
XAUBTC 9.2K
USDJPY -1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCJPY 10M
XAUBTC 11K
USDJPY -237
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 431.44 USD
Schlechtester Trade: -2 308 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 871.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 756.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

NCESC-Live
0.60 × 446
