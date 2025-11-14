- Wachstum
Trades insgesamt:
1 539
Gewinntrades:
839 (54.51%)
Verlusttrades:
700 (45.48%)
Bester Trade:
1 431.44 USD
Schlechtester Trade:
-2 308.26 USD
Bruttoprofit:
202 028.53 USD (27 055 747 pips)
Bruttoverlust:
-161 610.14 USD (16 732 191 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (4 871.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 871.96 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
86.14%
Max deposit load:
9.39%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
51
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.82
Long-Positionen:
771 (50.10%)
Short-Positionen:
768 (49.90%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
26.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
240.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-230.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-2 756.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 197.09 USD (11)
Wachstum pro Monat :
17.09%
Jahresprognose:
207.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 677.46 USD
Maximaler:
8 390.81 USD (37.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.22% (8 390.81 USD)
Kapital:
2.68% (823.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|616
|XAUBTC
|609
|USDJPY
|314
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCJPY
|33K
|XAUBTC
|9.2K
|USDJPY
|-1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCJPY
|10M
|XAUBTC
|11K
|USDJPY
|-237
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Bester Trade: +1 431.44 USD
Schlechtester Trade: -2 308 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 871.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 756.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
Keine Bewertungen
