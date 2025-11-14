СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX AI 1I
Marios Skyrianidis

THPX AI 1I

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 351%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 516
Прибыльных трейдов:
831 (54.81%)
Убыточных трейдов:
685 (45.18%)
Лучший трейд:
1 431.44 USD
Худший трейд:
-2 308.26 USD
Общая прибыль:
200 327.61 USD (26 983 650 pips)
Общий убыток:
-158 201.95 USD (15 807 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (4 871.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 871.96 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
86.14%
Макс. загрузка депозита:
9.39%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.02
Длинных трейдов:
762 (50.26%)
Коротких трейдов:
754 (49.74%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
27.79 USD
Средняя прибыль:
241.07 USD
Средний убыток:
-230.95 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 756.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 197.09 USD (11)
Прирост в месяц:
41.87%
Годовой прогноз:
508.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 677.46 USD
Максимальная:
8 390.81 USD (37.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.22% (8 390.81 USD)
По эквити:
2.68% (823.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUBTC 604
BTCJPY 602
USDJPY 310
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUBTC 8.9K
BTCJPY 36K
USDJPY -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUBTC 10K
BTCJPY 11M
USDJPY -1.6K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 431.44 USD
Худший трейд: -2 308 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +4 871.96 USD
Макс. убыток в серии: -2 756.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NCESC-Live
0.60 × 446
Нет отзывов
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 03:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 02:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 09:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
