- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 516
Прибыльных трейдов:
831 (54.81%)
Убыточных трейдов:
685 (45.18%)
Лучший трейд:
1 431.44 USD
Худший трейд:
-2 308.26 USD
Общая прибыль:
200 327.61 USD (26 983 650 pips)
Общий убыток:
-158 201.95 USD (15 807 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (4 871.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 871.96 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
86.14%
Макс. загрузка депозита:
9.39%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.02
Длинных трейдов:
762 (50.26%)
Коротких трейдов:
754 (49.74%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
27.79 USD
Средняя прибыль:
241.07 USD
Средний убыток:
-230.95 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 756.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 197.09 USD (11)
Прирост в месяц:
41.87%
Годовой прогноз:
508.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 677.46 USD
Максимальная:
8 390.81 USD (37.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.22% (8 390.81 USD)
По эквити:
2.68% (823.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|604
|BTCJPY
|602
|USDJPY
|310
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUBTC
|8.9K
|BTCJPY
|36K
|USDJPY
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUBTC
|10K
|BTCJPY
|11M
|USDJPY
|-1.6K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 431.44 USD
Худший трейд: -2 308 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +4 871.96 USD
Макс. убыток в серии: -2 756.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
351%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
18
0%
1 516
54%
86%
1.26
27.79
USD
USD
37%
1:100