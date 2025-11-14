- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 530
利益トレード:
836 (54.64%)
損失トレード:
694 (45.36%)
ベストトレード:
1 431.44 USD
最悪のトレード:
-2 308.26 USD
総利益:
201 403.07 USD (27 054 835 pips)
総損失:
-160 261.85 USD (16 380 202 pips)
最大連続の勝ち:
19 (4 871.96 USD)
最大連続利益:
4 871.96 USD (19)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
86.14%
最大入金額:
9.39%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.90
長いトレード:
765 (50.00%)
短いトレード:
765 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
26.89 USD
平均利益:
240.91 USD
平均損失:
-230.92 USD
最大連続の負け:
16 (-2 756.20 USD)
最大連続損失:
-3 197.09 USD (11)
月間成長:
24.98%
年間予想:
303.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 677.46 USD
最大の:
8 390.81 USD (37.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.22% (8 390.81 USD)
エクイティによる:
2.68% (823.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|XAUBTC
|607
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCJPY
|34K
|XAUBTC
|9.2K
|USDJPY
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCJPY
|11M
|XAUBTC
|11K
|USDJPY
|-910
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 431.44 USD
最悪のトレード: -2 308 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +4 871.96 USD
最大連続損失: -2 756.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
343%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
18
0%
1 530
54%
86%
1.25
26.89
USD
USD
37%
1:100