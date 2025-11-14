- Incremento
Total de Trades:
1 530
Transacciones Rentables:
836 (54.64%)
Transacciones Irrentables:
694 (45.36%)
Mejor transacción:
1 431.44 USD
Peor transacción:
-2 308.26 USD
Beneficio Bruto:
201 403.07 USD (27 054 835 pips)
Pérdidas Brutas:
-160 261.85 USD (16 380 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (4 871.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 871.96 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
86.14%
Carga máxima del depósito:
9.39%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.90
Transacciones Largas:
765 (50.00%)
Transacciones Cortas:
765 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
26.89 USD
Beneficio medio:
240.91 USD
Pérdidas medias:
-230.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-2 756.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 197.09 USD (11)
Crecimiento al mes:
30.10%
Pronóstico anual:
365.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 677.46 USD
Máxima:
8 390.81 USD (37.22%)
Reducción relativa:
De balance:
37.22% (8 390.81 USD)
De fondos:
2.68% (823.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|XAUBTC
|607
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCJPY
|34K
|XAUBTC
|9.2K
|USDJPY
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCJPY
|11M
|XAUBTC
|11K
|USDJPY
|-910
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 431.44 USD
Peor transacción: -2 308 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +4 871.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 756.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
