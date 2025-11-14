SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / THPX AI 1I
Marios Skyrianidis

THPX AI 1I

Marios Skyrianidis
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 343%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 530
Transacciones Rentables:
836 (54.64%)
Transacciones Irrentables:
694 (45.36%)
Mejor transacción:
1 431.44 USD
Peor transacción:
-2 308.26 USD
Beneficio Bruto:
201 403.07 USD (27 054 835 pips)
Pérdidas Brutas:
-160 261.85 USD (16 380 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (4 871.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 871.96 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
86.14%
Carga máxima del depósito:
9.39%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.90
Transacciones Largas:
765 (50.00%)
Transacciones Cortas:
765 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
26.89 USD
Beneficio medio:
240.91 USD
Pérdidas medias:
-230.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-2 756.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 197.09 USD (11)
Crecimiento al mes:
30.10%
Pronóstico anual:
365.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 677.46 USD
Máxima:
8 390.81 USD (37.22%)
Reducción relativa:
De balance:
37.22% (8 390.81 USD)
De fondos:
2.68% (823.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCJPY 611
XAUBTC 607
USDJPY 312
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCJPY 34K
XAUBTC 9.2K
USDJPY -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCJPY 11M
XAUBTC 11K
USDJPY -910
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 431.44 USD
Peor transacción: -2 308 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +4 871.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 756.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

NCESC-Live
0.60 × 446
No hay comentarios
