- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 530
Negociações com lucro:
836 (54.64%)
Negociações com perda:
694 (45.36%)
Melhor negociação:
1 431.44 USD
Pior negociação:
-2 308.26 USD
Lucro bruto:
201 403.07 USD (27 054 835 pips)
Perda bruta:
-160 261.85 USD (16 380 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (4 871.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 871.96 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
86.14%
Depósito máximo carregado:
9.39%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.90
Negociações longas:
765 (50.00%)
Negociações curtas:
765 (50.00%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
26.89 USD
Lucro médio:
240.91 USD
Perda média:
-230.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-2 756.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 197.09 USD (11)
Crescimento mensal:
24.98%
Previsão anual:
303.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 677.46 USD
Máximo:
8 390.81 USD (37.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.22% (8 390.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.68% (823.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|XAUBTC
|607
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCJPY
|34K
|XAUBTC
|9.2K
|USDJPY
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCJPY
|11M
|XAUBTC
|11K
|USDJPY
|-910
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
Sem comentários
