Marios Skyrianidis

THPX AI 1I

Marios Skyrianidis
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 343%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 530
Negociações com lucro:
836 (54.64%)
Negociações com perda:
694 (45.36%)
Melhor negociação:
1 431.44 USD
Pior negociação:
-2 308.26 USD
Lucro bruto:
201 403.07 USD (27 054 835 pips)
Perda bruta:
-160 261.85 USD (16 380 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (4 871.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 871.96 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
86.14%
Depósito máximo carregado:
9.39%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.90
Negociações longas:
765 (50.00%)
Negociações curtas:
765 (50.00%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
26.89 USD
Lucro médio:
240.91 USD
Perda média:
-230.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-2 756.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 197.09 USD (11)
Crescimento mensal:
24.98%
Previsão anual:
303.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 677.46 USD
Máximo:
8 390.81 USD (37.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.22% (8 390.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.68% (823.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCJPY 611
XAUBTC 607
USDJPY 312
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCJPY 34K
XAUBTC 9.2K
USDJPY -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCJPY 11M
XAUBTC 11K
USDJPY -910
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 431.44 USD
Pior negociação: -2 308 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +4 871.96 USD
Máxima perda consecutiva: -2 756.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

NCESC-Live
0.60 × 446
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 03:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 02:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 09:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
