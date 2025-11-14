- 成长
交易:
1 523
盈利交易:
834 (54.76%)
亏损交易:
689 (45.24%)
最好交易:
1 431.44 USD
最差交易:
-2 308.26 USD
毛利:
200 965.75 USD (27 054 254 pips)
毛利亏损:
-159 116.31 USD (16 093 029 pips)
最大连续赢利:
19 (4 871.96 USD)
最大连续盈利:
4 871.96 USD (19)
夏普比率:
0.08
交易活动:
86.14%
最大入金加载:
9.39%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
60
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.99
长期交易:
763 (50.10%)
短期交易:
760 (49.90%)
利润因子:
1.26
预期回报:
27.48 USD
平均利润:
240.97 USD
平均损失:
-230.94 USD
最大连续失误:
16 (-2 756.20 USD)
最大连续亏损:
-3 197.09 USD (11)
每月增长:
34.93%
年度预测:
423.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 677.46 USD
最大值:
8 390.81 USD (37.22%)
相对跌幅:
结余:
37.22% (8 390.81 USD)
净值:
2.68% (823.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|607
|XAUBTC
|605
|USDJPY
|311
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCJPY
|35K
|XAUBTC
|9.2K
|USDJPY
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCJPY
|11M
|XAUBTC
|11K
|USDJPY
|-1.2K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
最好交易: +1 431.44 USD
最差交易: -2 308 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +4 871.96 USD
最大连续亏损: -2 756.20 USD
