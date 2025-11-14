- 자본
트레이드:
1 611
이익 거래:
883 (54.81%)
손실 거래:
728 (45.19%)
최고의 거래:
1 431.44 USD
최악의 거래:
-2 308.26 USD
총 수익:
210 024.49 USD (28 690 310 pips)
총 손실:
-166 551.61 USD (17 670 379 pips)
연속 최대 이익:
19 (4 871.96 USD)
연속 최대 이익:
4 871.96 USD (19)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
87.14%
최대 입금량:
9.39%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.18
롱(주식매수):
806 (50.03%)
숏(주식차입매도):
805 (49.97%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
26.99 USD
평균 이익:
237.85 USD
평균 손실:
-228.78 USD
연속 최대 손실:
16 (-2 756.20 USD)
연속 최대 손실:
-3 197.09 USD (11)
월별 성장률:
15.32%
연간 예측:
185.84%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 677.46 USD
최대한의:
8 390.81 USD (37.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.22% (8 390.81 USD)
자본금별:
2.68% (823.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|652
|XAUBTC
|634
|USDJPY
|325
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCJPY
|35K
|XAUBTC
|11K
|USDJPY
|-2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCJPY
|11M
|XAUBTC
|13K
|USDJPY
|-1.7K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
최고의 거래: +1 431.44 USD
최악의 거래: -2 308 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +4 871.96 USD
연속 최대 손실: -2 756.20 USD
