시그널 / MetaTrader 5 / THPX AI 1I
Marios Skyrianidis

THPX AI 1I

Marios Skyrianidis
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 362%
NCESC-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 611
이익 거래:
883 (54.81%)
손실 거래:
728 (45.19%)
최고의 거래:
1 431.44 USD
최악의 거래:
-2 308.26 USD
총 수익:
210 024.49 USD (28 690 310 pips)
총 손실:
-166 551.61 USD (17 670 379 pips)
연속 최대 이익:
19 (4 871.96 USD)
연속 최대 이익:
4 871.96 USD (19)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
87.14%
최대 입금량:
9.39%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.18
롱(주식매수):
806 (50.03%)
숏(주식차입매도):
805 (49.97%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
26.99 USD
평균 이익:
237.85 USD
평균 손실:
-228.78 USD
연속 최대 손실:
16 (-2 756.20 USD)
연속 최대 손실:
-3 197.09 USD (11)
월별 성장률:
15.32%
연간 예측:
185.84%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 677.46 USD
최대한의:
8 390.81 USD (37.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.22% (8 390.81 USD)
자본금별:
2.68% (823.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCJPY 652
XAUBTC 634
USDJPY 325
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCJPY 35K
XAUBTC 11K
USDJPY -2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCJPY 11M
XAUBTC 13K
USDJPY -1.7K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 431.44 USD
최악의 거래: -2 308 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +4 871.96 USD
연속 최대 손실: -2 756.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

NCESC-Live
0.60 × 446
Exness-MT5Real5
1.50 × 2
리뷰 없음
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 03:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 02:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 09:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
