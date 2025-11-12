SinyallerBölümler
Ahsan Akber

AsonMaking

Ahsan Akber
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
110 (67.07%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (32.93%)
En iyi işlem:
518.98 USD
En kötü işlem:
-309.76 USD
Brüt kâr:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Brüt zarar:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (892.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
892.27 USD (24)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
1.18%
Maks. mevduat yükü:
299.47%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
79 (48.17%)
Satış işlemleri:
85 (51.83%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
69.45 USD
Ortalama zarar:
-135.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-681.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-681.20 USD (6)
Aylık büyüme:
76.74%
Yıllık tahmin:
931.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
685.06 USD
Maksimum:
1 483.51 USD (82.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.25% (1 481.31 USD)
Varlığa göre:
65.03% (104.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 163
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 346
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +518.98 USD
En kötü işlem: -310 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +892.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -681.20 USD

Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.

Join me and enjoy the profits daily!

2026.01.17 11:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 11:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 09:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
