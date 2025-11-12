SignauxSections
Ahsan Akber

AsonMaking

Ahsan Akber
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
110 (67.07%)
Perte trades:
54 (32.93%)
Meilleure transaction:
518.98 USD
Pire transaction:
-309.76 USD
Bénéfice brut:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Perte brute:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (892.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
892.27 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
1.18%
Charge de dépôt maximale:
299.47%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
79 (48.17%)
Courts trades:
85 (51.83%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
2.08 USD
Bénéfice moyen:
69.45 USD
Perte moyenne:
-135.18 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-681.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-681.20 USD (6)
Croissance mensuelle:
76.74%
Prévision annuelle:
931.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
685.06 USD
Maximal:
1 483.51 USD (82.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.25% (1 481.31 USD)
Par fonds propres:
65.03% (104.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 163
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 346
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +518.98 USD
Pire transaction: -310 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +892.27 USD
Perte consécutive maximale: -681.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real35" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.

Join me and enjoy the profits daily!

Aucun avis
2026.01.17 11:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 11:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 09:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copier

