- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
164
Negociações com lucro:
110 (67.07%)
Negociações com perda:
54 (32.93%)
Melhor negociação:
518.98 USD
Pior negociação:
-309.76 USD
Lucro bruto:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Perda bruta:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (892.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
892.27 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.18%
Depósito máximo carregado:
299.47%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
79 (48.17%)
Negociações curtas:
85 (51.83%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
2.08 USD
Lucro médio:
69.45 USD
Perda média:
-135.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-681.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-681.20 USD (6)
Crescimento mensal:
76.74%
Previsão anual:
931.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
685.06 USD
Máximo:
1 483.51 USD (82.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.25% (1 481.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.03% (104.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|346
|GBPJPY
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|15
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +518.98 USD
Pior negociação: -310 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +892.27 USD
Máxima perda consecutiva: -681.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real35" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.
Join me and enjoy the profits daily!
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-64%
0
0
USD
USD
400
USD
USD
14
0%
164
67%
1%
1.04
2.08
USD
USD
98%
1:500