SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AsonMaking
Ahsan Akber

AsonMaking

Ahsan Akber
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -64%
Exness-MT5Real35
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
164
Negociações com lucro:
110 (67.07%)
Negociações com perda:
54 (32.93%)
Melhor negociação:
518.98 USD
Pior negociação:
-309.76 USD
Lucro bruto:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Perda bruta:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (892.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
892.27 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.18%
Depósito máximo carregado:
299.47%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
79 (48.17%)
Negociações curtas:
85 (51.83%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
2.08 USD
Lucro médio:
69.45 USD
Perda média:
-135.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-681.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-681.20 USD (6)
Crescimento mensal:
76.74%
Previsão anual:
931.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
685.06 USD
Máximo:
1 483.51 USD (82.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.25% (1 481.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.03% (104.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 163
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 346
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +518.98 USD
Pior negociação: -310 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +892.27 USD
Máxima perda consecutiva: -681.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real35" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.

Join me and enjoy the profits daily!

Sem comentários
2026.01.17 11:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 11:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 09:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AsonMaking
30 USD por mês
-64%
0
0
USD
400
USD
14
0%
164
67%
1%
1.04
2.08
USD
98%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.