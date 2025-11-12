- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
110 (67.07%)
Loss Trade:
54 (32.93%)
Best Trade:
518.98 USD
Worst Trade:
-309.76 USD
Profitto lordo:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Perdita lorda:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (892.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
892.27 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
1.18%
Massimo carico di deposito:
299.47%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
79 (48.17%)
Short Trade:
85 (51.83%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
69.45 USD
Perdita media:
-135.18 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-681.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-681.20 USD (6)
Crescita mensile:
76.74%
Previsione annuale:
931.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
685.06 USD
Massimale:
1 483.51 USD (82.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.25% (1 481.31 USD)
Per equità:
65.03% (104.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|346
|GBPJPY
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|15
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +518.98 USD
Worst Trade: -310 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +892.27 USD
Massima perdita consecutiva: -681.20 USD
