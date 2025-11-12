SegnaliSezioni
Ahsan Akber

AsonMaking

Ahsan Akber
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -64%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
110 (67.07%)
Loss Trade:
54 (32.93%)
Best Trade:
518.98 USD
Worst Trade:
-309.76 USD
Profitto lordo:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Perdita lorda:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (892.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
892.27 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
1.18%
Massimo carico di deposito:
299.47%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
79 (48.17%)
Short Trade:
85 (51.83%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
69.45 USD
Perdita media:
-135.18 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-681.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-681.20 USD (6)
Crescita mensile:
76.74%
Previsione annuale:
931.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
685.06 USD
Massimale:
1 483.51 USD (82.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.25% (1 481.31 USD)
Per equità:
65.03% (104.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 163
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 346
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +518.98 USD
Worst Trade: -310 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +892.27 USD
Massima perdita consecutiva: -681.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.

Join me and enjoy the profits daily!

Non ci sono recensioni
2026.01.17 11:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 11:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 09:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AsonMaking
30USD al mese
-64%
0
0
USD
400
USD
14
0%
164
67%
1%
1.04
2.08
USD
98%
1:500
