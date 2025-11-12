SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AsonMaking
Ahsan Akber

AsonMaking

Ahsan Akber
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -64%
Exness-MT5Real35
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
164
Gewinntrades:
110 (67.07%)
Verlusttrades:
54 (32.93%)
Bester Trade:
518.98 USD
Schlechtester Trade:
-309.76 USD
Bruttoprofit:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Bruttoverlust:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (892.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
892.27 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
1.18%
Max deposit load:
299.47%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
79 (48.17%)
Short-Positionen:
85 (51.83%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
2.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-135.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-681.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-681.20 USD (6)
Wachstum pro Monat :
76.74%
Jahresprognose:
931.16%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
685.06 USD
Maximaler:
1 483.51 USD (82.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.25% (1 481.31 USD)
Kapital:
65.03% (104.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 163
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 346
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +518.98 USD
Schlechtester Trade: -310 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +892.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -681.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real35" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.

Join me and enjoy the profits daily!

Keine Bewertungen
2026.01.17 11:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 11:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 09:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AsonMaking
30 USD pro Monat
-64%
0
0
USD
400
USD
14
0%
164
67%
1%
1.04
2.08
USD
98%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.