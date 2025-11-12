СигналыРазделы
Ahsan Akber

AsonMaking

Ahsan Akber
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -64%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
110 (67.07%)
Убыточных трейдов:
54 (32.93%)
Лучший трейд:
518.98 USD
Худший трейд:
-309.76 USD
Общая прибыль:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Общий убыток:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (892.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
892.27 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
1.18%
Макс. загрузка депозита:
299.47%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
79 (48.17%)
Коротких трейдов:
85 (51.83%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
2.08 USD
Средняя прибыль:
69.45 USD
Средний убыток:
-135.18 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-681.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-681.20 USD (6)
Прирост в месяц:
76.74%
Годовой прогноз:
931.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
685.06 USD
Максимальная:
1 483.51 USD (82.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.25% (1 481.31 USD)
По эквити:
65.03% (104.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 163
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 346
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +518.98 USD
Худший трейд: -310 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +892.27 USD
Макс. убыток в серии: -681.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real35" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.

Join me and enjoy the profits daily!

Нет отзывов
2026.01.17 11:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 11:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 09:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
