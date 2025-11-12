- Прирост
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
110 (67.07%)
Убыточных трейдов:
54 (32.93%)
Лучший трейд:
518.98 USD
Худший трейд:
-309.76 USD
Общая прибыль:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Общий убыток:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (892.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
892.27 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
1.18%
Макс. загрузка депозита:
299.47%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
79 (48.17%)
Коротких трейдов:
85 (51.83%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
2.08 USD
Средняя прибыль:
69.45 USD
Средний убыток:
-135.18 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-681.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-681.20 USD (6)
Прирост в месяц:
76.74%
Годовой прогноз:
931.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
685.06 USD
Максимальная:
1 483.51 USD (82.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.25% (1 481.31 USD)
По эквити:
65.03% (104.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|346
|GBPJPY
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|15
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +518.98 USD
Худший трейд: -310 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +892.27 USD
Макс. убыток в серии: -681.20 USD
Нет данных
