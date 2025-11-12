시그널섹션
Ahsan Akber

AsonMaking

Ahsan Akber
0 리뷰
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -64%
Exness-MT5Real35
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
164
이익 거래:
110 (67.07%)
손실 거래:
54 (32.93%)
최고의 거래:
518.98 USD
최악의 거래:
-309.76 USD
총 수익:
7 639.97 USD (292 461 pips)
총 손실:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
연속 최대 이익:
24 (892.27 USD)
연속 최대 이익:
892.27 USD (24)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
1.18%
최대 입금량:
299.47%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
79 (48.17%)
숏(주식차입매도):
85 (51.83%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
2.08 USD
평균 이익:
69.45 USD
평균 손실:
-135.18 USD
연속 최대 손실:
6 (-681.20 USD)
연속 최대 손실:
-681.20 USD (6)
월별 성장률:
76.74%
연간 예측:
931.16%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
685.06 USD
최대한의:
1 483.51 USD (82.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.25% (1 481.31 USD)
자본금별:
65.03% (104.49 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 163
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 346
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +518.98 USD
최악의 거래: -310 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +892.27 USD
연속 최대 손실: -681.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real35"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.

Join me and enjoy the profits daily!

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AsonMaking
월별 30 USD
-64%
0
0
USD
400
USD
14
0%
164
67%
1%
1.04
2.08
USD
98%
1:500
