交易:
164
盈利交易:
110 (67.07%)
亏损交易:
54 (32.93%)
最好交易:
518.98 USD
最差交易:
-309.76 USD
毛利:
7 639.97 USD (292 461 pips)
毛利亏损:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
最大连续赢利:
24 (892.27 USD)
最大连续盈利:
892.27 USD (24)
夏普比率:
0.11
交易活动:
1.18%
最大入金加载:
299.47%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
0.23
长期交易:
79 (48.17%)
短期交易:
85 (51.83%)
利润因子:
1.05
预期回报:
2.08 USD
平均利润:
69.45 USD
平均损失:
-135.18 USD
最大连续失误:
6 (-681.20 USD)
最大连续亏损:
-681.20 USD (6)
每月增长:
76.74%
年度预测:
931.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
685.06 USD
最大值:
1 483.51 USD (82.49%)
相对跌幅:
结余:
98.25% (1 481.31 USD)
净值:
65.03% (104.49 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|346
|GBPJPY
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|15
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
最好交易: +518.98 USD
最差交易: -310 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +892.27 USD
最大连续亏损: -681.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real35 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.
Join me and enjoy the profits daily!
没有评论
每月30 USD
-64%
0
0
USD
USD
400
USD
USD
14
0%
164
67%
1%
1.04
2.08
USD
USD
98%
1:500