Ahsan Akber

AsonMaking

Ahsan Akber
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -64%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
164
Transacciones Rentables:
110 (67.07%)
Transacciones Irrentables:
54 (32.93%)
Mejor transacción:
518.98 USD
Peor transacción:
-309.76 USD
Beneficio Bruto:
7 639.97 USD (292 461 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 299.59 USD (242 498 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (892.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
892.27 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
1.18%
Carga máxima del depósito:
299.47%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
79 (48.17%)
Transacciones Cortas:
85 (51.83%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
2.08 USD
Beneficio medio:
69.45 USD
Pérdidas medias:
-135.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-681.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-681.20 USD (6)
Crecimiento al mes:
76.74%
Pronóstico anual:
931.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
685.06 USD
Máxima:
1 483.51 USD (82.49%)
Reducción relativa:
De balance:
98.25% (1 481.31 USD)
De fondos:
65.03% (104.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 163
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 346
GBPJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +518.98 USD
Peor transacción: -310 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +892.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -681.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real35" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Taking $100-200 per trade for RR1 on Gold.

Join me and enjoy the profits daily!

No hay comentarios
2026.01.17 11:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 11:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 09:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
