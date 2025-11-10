- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
319.20 USD
En kötü işlem:
-187.08 USD
Brüt kâr:
686.39 USD (113 987 pips)
Brüt zarar:
-429.48 USD (86 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (541.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
541.45 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
66.50%
Maks. mevduat yükü:
6.69%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
4 (26.67%)
Satış işlemleri:
11 (73.33%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
17.13 USD
Ortalama kâr:
57.20 USD
Ortalama zarar:
-143.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-282.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-282.53 USD (2)
Aylık büyüme:
2.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
356.38 USD (3.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (356.38 USD)
Varlığa göre:
10.24% (1 973.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +319.20 USD
En kötü işlem: -187 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +541.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -282.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
For inquiries contact me through:
Whatsapp: +995 551 15 79 63
Telegram:@aklkeyrouz
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
1
0%
15
80%
67%
1.59
17.13
USD
USD
10%
1:1