Akl Keyrouz

KiraCat

Akl Keyrouz
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 26%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
202
Transacciones Rentables:
176 (87.12%)
Transacciones Irrentables:
26 (12.87%)
Mejor transacción:
319.20 USD
Peor transacción:
-312.81 USD
Beneficio Bruto:
7 412.68 USD (935 971 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (1 410.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 410.49 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
64.16%
Carga máxima del depósito:
6.69%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
5.09
Transacciones Largas:
104 (51.49%)
Transacciones Cortas:
98 (48.51%)
Factor de Beneficio:
3.19
Beneficio Esperado:
25.20 USD
Beneficio medio:
42.12 USD
Pérdidas medias:
-89.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 000.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 000.38 USD (5)
Crecimiento al mes:
14.33%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 000.38 USD (8.14%)
Reducción relativa:
De balance:
3.60% (1 000.38 USD)
De fondos:
19.10% (3 954.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 197
US100 4
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 5K
US100 63
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 471K
US100 9K
XAUUSD 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +319.20 USD
Peor transacción: -313 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 410.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 000.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live
0.25 × 24
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
For inquiries contact me through:

Whatsapp: +995 551 15 79 63

Telegram:@aklkeyrouz

No hay comentarios
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2025.11.26 21:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 17:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

