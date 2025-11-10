- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
202
Transacciones Rentables:
176 (87.12%)
Transacciones Irrentables:
26 (12.87%)
Mejor transacción:
319.20 USD
Peor transacción:
-312.81 USD
Beneficio Bruto:
7 412.68 USD (935 971 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (1 410.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 410.49 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
64.16%
Carga máxima del depósito:
6.69%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
5.09
Transacciones Largas:
104 (51.49%)
Transacciones Cortas:
98 (48.51%)
Factor de Beneficio:
3.19
Beneficio Esperado:
25.20 USD
Beneficio medio:
42.12 USD
Pérdidas medias:
-89.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 000.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 000.38 USD (5)
Crecimiento al mes:
14.33%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 000.38 USD (8.14%)
Reducción relativa:
De balance:
3.60% (1 000.38 USD)
De fondos:
19.10% (3 954.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|197
|US100
|4
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|5K
|US100
|63
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|471K
|US100
|9K
|XAUUSD
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +319.20 USD
Peor transacción: -313 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 410.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 000.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
For inquiries contact me through:
Whatsapp: +995 551 15 79 63
Telegram:@aklkeyrouz
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
26%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
7
5%
202
87%
64%
3.19
25.20
USD
USD
19%
1:500