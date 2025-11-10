- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
319.20 USD
Worst Trade:
-187.08 USD
Profitto lordo:
798.64 USD (119 712 pips)
Perdita lorda:
-429.48 USD (86 849 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (184.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
541.45 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
66.50%
Massimo carico di deposito:
6.69%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
4 (22.22%)
Short Trade:
14 (77.78%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
20.51 USD
Profitto medio:
53.24 USD
Perdita media:
-143.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-282.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-282.53 USD (2)
Crescita mensile:
3.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
356.38 USD (3.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (356.38 USD)
Per equità:
10.24% (1 973.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|369
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +319.20 USD
Worst Trade: -187 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +184.09 USD
Massima perdita consecutiva: -282.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
For inquiries contact me through:
Whatsapp: +995 551 15 79 63
Telegram:@aklkeyrouz
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
1
0%
18
83%
67%
1.85
20.51
USD
USD
10%
1:1