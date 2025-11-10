- 자본
- 축소
트레이드:
211
이익 거래:
184 (87.20%)
손실 거래:
27 (12.80%)
최고의 거래:
672.67 USD
최악의 거래:
-312.81 USD
총 수익:
9 021.35 USD (1 170 983 pips)
총 손실:
-2 322.09 USD (456 233 pips)
연속 최대 이익:
34 (1 410.49 USD)
연속 최대 이익:
2 276.08 USD (29)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
68.95%
최대 입금량:
6.69%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
6.70
롱(주식매수):
111 (52.61%)
숏(주식차입매도):
100 (47.39%)
수익 요인:
3.89
기대수익:
31.75 USD
평균 이익:
49.03 USD
평균 손실:
-86.00 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 000.38 USD)
연속 최대 손실:
-1 000.38 USD (5)
월별 성장률:
13.17%
Algo 트레이딩:
5%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 000.38 USD (8.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.60% (1 000.38 USD)
자본금별:
19.10% (3 954.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|204
|US100
|4
|NZDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|6.6K
|US100
|63
|NZDCAD
|0
|XAUUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|706K
|US100
|9K
|NZDCAD
|0
|XAUUSD
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +672.67 USD
최악의 거래: -313 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 410.49 USD
연속 최대 손실: -1 000.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
For inquiries contact me through:
Whatsapp: +995 551 15 79 63
Telegram:@aklkeyrouz
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
35%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
9
5%
211
87%
69%
3.88
31.75
USD
USD
19%
1:500