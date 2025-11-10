SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / KiraCat
Akl Keyrouz

KiraCat

Akl Keyrouz
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
202
Negociações com lucro:
176 (87.12%)
Negociações com perda:
26 (12.87%)
Melhor negociação:
319.20 USD
Pior negociação:
-312.81 USD
Lucro bruto:
7 412.68 USD (935 971 pips)
Perda bruta:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (1 410.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 410.49 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
64.16%
Depósito máximo carregado:
6.69%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
5.09
Negociações longas:
104 (51.49%)
Negociações curtas:
98 (48.51%)
Fator de lucro:
3.19
Valor esperado:
25.20 USD
Lucro médio:
42.12 USD
Perda média:
-89.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 000.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 000.38 USD (5)
Crescimento mensal:
14.33%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 000.38 USD (8.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.60% (1 000.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.10% (3 954.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 197
US100 4
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 5K
US100 63
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 471K
US100 9K
XAUUSD 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +319.20 USD
Pior negociação: -313 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 410.49 USD
Máxima perda consecutiva: -1 000.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live
0.25 × 24
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
For inquiries contact me through:

Whatsapp: +995 551 15 79 63

Telegram:@aklkeyrouz

Sem comentários
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2025.11.26 21:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 17:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

