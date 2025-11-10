- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
202
Negociações com lucro:
176 (87.12%)
Negociações com perda:
26 (12.87%)
Melhor negociação:
319.20 USD
Pior negociação:
-312.81 USD
Lucro bruto:
7 412.68 USD (935 971 pips)
Perda bruta:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (1 410.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 410.49 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
64.16%
Depósito máximo carregado:
6.69%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
5.09
Negociações longas:
104 (51.49%)
Negociações curtas:
98 (48.51%)
Fator de lucro:
3.19
Valor esperado:
25.20 USD
Lucro médio:
42.12 USD
Perda média:
-89.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 000.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 000.38 USD (5)
Crescimento mensal:
14.33%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 000.38 USD (8.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.60% (1 000.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.10% (3 954.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|197
|US100
|4
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|5K
|US100
|63
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|471K
|US100
|9K
|XAUUSD
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +319.20 USD
Pior negociação: -313 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 410.49 USD
Máxima perda consecutiva: -1 000.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
For inquiries contact me through:
Whatsapp: +995 551 15 79 63
Telegram:@aklkeyrouz
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
7
5%
202
87%
64%
3.19
25.20
USD
USD
19%
1:500