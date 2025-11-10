SignaleKategorien
Akl Keyrouz

KiraCat

Akl Keyrouz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
203
Gewinntrades:
177 (87.19%)
Verlusttrades:
26 (12.81%)
Bester Trade:
319.20 USD
Schlechtester Trade:
-312.81 USD
Bruttoprofit:
7 502.08 USD (940 441 pips)
Bruttoverlust:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (1 410.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 410.49 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
64.16%
Max deposit load:
6.69%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
5.18
Long-Positionen:
104 (51.23%)
Short-Positionen:
99 (48.77%)
Profit-Faktor:
3.23
Mathematische Gewinnerwartung:
25.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-89.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 000.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 000.38 USD (5)
Wachstum pro Monat :
13.21%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 000.38 USD (8.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.60% (1 000.38 USD)
Kapital:
19.10% (3 954.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 198
US100 4
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 5.1K
US100 63
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 475K
US100 9K
XAUUSD 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +319.20 USD
Schlechtester Trade: -313 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 410.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 000.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live
0.25 × 24
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
For inquiries contact me through:

Whatsapp: +995 551 15 79 63

Telegram:@aklkeyrouz

Keine Bewertungen
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2025.11.26 21:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 17:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
KiraCat
30 USD pro Monat
27%
0
0
USD
24K
USD
7
5%
203
87%
64%
3.23
25.52
USD
19%
1:500
