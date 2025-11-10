- Wachstum
Trades insgesamt:
203
Gewinntrades:
177 (87.19%)
Verlusttrades:
26 (12.81%)
Bester Trade:
319.20 USD
Schlechtester Trade:
-312.81 USD
Bruttoprofit:
7 502.08 USD (940 441 pips)
Bruttoverlust:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (1 410.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 410.49 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
64.16%
Max deposit load:
6.69%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
5.18
Long-Positionen:
104 (51.23%)
Short-Positionen:
99 (48.77%)
Profit-Faktor:
3.23
Mathematische Gewinnerwartung:
25.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-89.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 000.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 000.38 USD (5)
Wachstum pro Monat :
13.21%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 000.38 USD (8.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.60% (1 000.38 USD)
Kapital:
19.10% (3 954.42 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|198
|US100
|4
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|5.1K
|US100
|63
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|475K
|US100
|9K
|XAUUSD
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +319.20 USD
Schlechtester Trade: -313 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 410.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 000.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
For inquiries contact me through:
Whatsapp: +995 551 15 79 63
Telegram:@aklkeyrouz
