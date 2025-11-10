- Прирост
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
175 (87.06%)
Убыточных трейдов:
26 (12.94%)
Лучший трейд:
319.20 USD
Худший трейд:
-312.81 USD
Общая прибыль:
7 339.48 USD (932 311 pips)
Общий убыток:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (1 410.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 410.49 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
70.80%
Макс. загрузка депозита:
6.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
5.02
Длинных трейдов:
103 (51.24%)
Коротких трейдов:
98 (48.76%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
24.96 USD
Средняя прибыль:
41.94 USD
Средний убыток:
-89.30 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 000.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 000.38 USD (5)
Прирост в месяц:
13.96%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 000.38 USD (8.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.60% (1 000.38 USD)
По эквити:
19.10% (3 954.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|196
|US100
|4
|XAUUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|5K
|US100
|63
|XAUUSD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|467K
|US100
|9K
|XAUUSD
|6
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +319.20 USD
Худший трейд: -313 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 410.49 USD
Макс. убыток в серии: -1 000.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FPMarketsLLC-Live
|0.25 × 24
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
7
5%
201
87%
71%
3.16
24.96
USD
USD
19%
1:500