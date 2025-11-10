СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KiraCat
Akl Keyrouz

KiraCat

Akl Keyrouz
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
175 (87.06%)
Убыточных трейдов:
26 (12.94%)
Лучший трейд:
319.20 USD
Худший трейд:
-312.81 USD
Общая прибыль:
7 339.48 USD (932 311 pips)
Общий убыток:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (1 410.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 410.49 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
70.80%
Макс. загрузка депозита:
6.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
5.02
Длинных трейдов:
103 (51.24%)
Коротких трейдов:
98 (48.76%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
24.96 USD
Средняя прибыль:
41.94 USD
Средний убыток:
-89.30 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 000.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 000.38 USD (5)
Прирост в месяц:
13.96%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 000.38 USD (8.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.60% (1 000.38 USD)
По эквити:
19.10% (3 954.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 196
US100 4
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 5K
US100 63
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 467K
US100 9K
XAUUSD 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +319.20 USD
Худший трейд: -313 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 410.49 USD
Макс. убыток в серии: -1 000.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.25 × 24
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

For inquiries contact me through:

Whatsapp: +995 551 15 79 63

Telegram:@aklkeyrouz

Нет отзывов
2025.12.22 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2025.11.26 21:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 17:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KiraCat
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
23K
USD
7
5%
201
87%
71%
3.16
24.96
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.